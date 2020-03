Lancée par le ministère des Classes moyennes et le ministère de la Famille, la plateforme de vente Corona.letzshop.lu est destinée à soutenir «les personnes qui ne sont pas en mesure de faire leurs achats elles-mêmes». Le site qui offre une sélection de produits de première nécessité est déjà opérationnel.

Une supérette en ligne pour les plus vulnérables

(DH) - Initiée par les ministères des Classes moyennes et de la Famille , la plateforme de vente en ligne corona.letzshop.lu est dédiée aux personnes qui ne sont pas en mesure de faire leurs achats elles-mêmes dans le contexte de la pandémie. Ce magasin en ligne propose ainsi un service de livraison à domicile, incluant plus de 40 produits de première nécessité: riz, pâtes, lait, fruits et légumes, café, produits d'hygiène, etc.

Lex Delles (DP), le ministre des Classes moyennes, a par ailleurs déclaré que « grâce à cette plateforme, les personnes à risque auront accès aux produits de première nécessité sans être exposées à une proximité physique potentiellement dangereuse».

Sont considérées comme personnes vulnérables, les plus de 65 ans, les diabétiques, les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires ou de maladies auto-immunes. Par ailleurs, les personnes à risque qui n'ont pas accès à internet peuvent s'adresser au magasin de vente en ligne via le numéro de téléphone 8002 92 92. La livraison est gratuite, les courses déposées sur le pas de la porte et les paiements seront effectués en ligne ou par factures.