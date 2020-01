Forts d'un millier d'adhérents, les Verts se sont félicités de surfer sur la vague à l'occasion de la cérémonie des vœux du parti, jeudi soir aux Rotondes de Luxembourg-Bonnevoie. Les écologistes ont aussi rappelé la prochaine gratuité des transports publics et la tarification carbone qui entrera en vigueur en 2021.

Luxembourg 2 min.

«Une superbe année verte»

Forts d'un millier d'adhérents, les Verts se sont félicités de surfer sur la vague à l'occasion de la cérémonie des vœux du parti, jeudi soir aux Rotondes de Luxembourg-Bonnevoie. Les écologistes ont aussi rappelé la prochaine gratuité des transports publics et la tarification carbone qui entrera en vigueur en 2021.

(DH avec wel) - Les Verts ont atteint le cap du millier d'adhérents et ont pesé de tout leur poids dans la bataille pour la réduction des gaz à effet de serre, avec notamment l'introduction, en 2021, d'une taxe carbone. Mais l'année 2019, pour Déi Gréng, n'a pas été un long fleuve tranquille avec notamment l'accident cardiaque de Félix Braz et «l'affaire Traversini», comme l'ont rappelé les coprésidents du parti, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux.

«Le chiffre magique.» C'est d’abord avec un large sourire que Djuna Bernard, la coprésidente de Déi Gréng, a rappelé que les Verts avaient accueilli leur 1.000e adhérent l'année dernière. «Avant d’entrer au gouvernement, en 2013, notre parti comptait quelque 600 membres. Aujourd'hui, nous en sommes à un millier», a-t-elle indiqué. Un succès que Djuna Bernard explique d'une part «par le bon travail effectué au sein de toutes les sections, communales, nationales et européennes», mais aussi par des idées «de plus en plus partagées au sein de la société».

Les Verts aux Rotondes de Luxembourg-Bonnevoie jeudi soir. Photo: Anouk Antony

Quant à Christian Kmiotek, coprésident du parti, il a qualifié l'année écoulée de «superbe année verte», avec en point d'orgue les «19% de suffrages lors des élections européennes». Une année 2019 marquée toutefois par deux points noirs: l'hospitalisation de Félix Braz, l'ancien ministre de la Justice, et «l'affaire Traversini», qui avait obligé le député du Sud à démissionner de son poste de bourgmestre de Differdange et à abandonner son siège à la Chambre.

Les responsables des Verts se sont ensuite projetés sur les «combats» à poursuivre, notamment la réduction des gaz à effet de serre. «Le gouvernement a trouvé une réponse courageuse», a souligné Djuna Bernard pour qui la «tarification carbone et la hausse des accises sur les carburants étaient des mesures nécessaires et sensées pour que la pollution ne soit plus gratuite à l'avenir».

Par ailleurs, le coprésident du parti a rappelé les prochaines alternatives offertes aux citoyens en termes de mobilité. «Avec la gratuité des transports publics dans sept semaines, nous agissons aussi dans le domaine du social.»