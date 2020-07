Changement climatique, sécheresse et covid-19 rendent l'eau potable plus précieuse que jamais. Pour en éviter le gaspillage à différents niveaux, le gouvernement planche une large stratégie fait savoir la ministre de l'Environnement.

Une stratégie nationale boostera la récupération d'eau

Maurice FICK Changement climatique, sécheresse et covid-19 rendent l'eau potable plus précieuse que jamais. Pour en éviter le gaspillage à différents niveaux, le gouvernement planche une large stratégie fait savoir la ministre de l'Environnement.

Alors que l'eau potable est déjà sous surveillance rapprochée depuis un mois au Luxembourg et que le covid-19 pourrait bien être à l'origine de pénuries et été, la question des mesures à prendre pour mieux la préserver se pose avec acuité. Les députés (DP) Max Hahn et Gusty Graas se préoccupent de la politique portée par le ministère de l'Environnement pour développer le réflexe de la récupération des eaux de pluie à l'échelon national.



Le covid-19 pourrait créer un manque d'eau potable Il y a un mois, le ministère de l'Environnement demandait d'économiser l'eau du robinet. La situation continue de préoccuper d'autant plus l'administration de la gestion de l'eau qu'il y a eu peu de précipitations ces derniers mois et que l'impact de la pandémie reste incertain.

Pas de doute pour la ministre de l'Environnement (Déi Gréng) Carole Dieschbourg, pour qui «l'utilisation des eaux de pluie est une composante pour la prévention de pénuries futures des ressources en eaux nationales». Et le gouvernement Bettel-Kersch-Bausch - qui espère toujours l'implantation de l'énergivore centre de données de Google à Bissen - s'y penche très sérieusement.

Il est «en train d'élaborer une stratégie nationale incluant toute une série d'autres mesures d'économie qui touchent les ménages, les entreprises, l'utilisation des sols ou les fournisseurs d'eau», révèle Carole Dieschbourg dans sa réponse aux deux députés. La ministre verte précise que la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable dépend également de la protection des ressources existantes via des zones protégées et de la disponibilité de nouvelles ressources.

Aussi, dans le futur cadre de cette stratégie nationale anti-gaspillage, sera également revue le régime des subventions, dont celle accordée aux particuliers pour la mise en place d'un collecteur d'eaux de pluie.

Economiser l'eau, une habitude qui reste d'actualité La première vague de chaleur estivale met déjà en alerte le ministère de l'Environnement. Chacun est ainsi invité à ne pas abuser de la ressource en eau dont un hiver sec n'a pas aidé à la reformation des stocks.

Depuis mai 2013, 25% du coût d'une telle installation favorisant l'utilisation de l'eau de pluie à la place de celle du robinet, peuvent être pris en charge jusqu'à 1.000 euros. Depuis 2015 et jusqu'ici, 304 demandes ont été avalisées par l'Administration de la gestion de l'eau. Seuls 11 dossiers ont essuyé un refus et 108 n'ont pu être traités car incomplets.

