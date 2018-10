Une station-service braquée à main armée

Une station-service a été braquée à main armée ce lundi dans le nord du pays, à Hoscheid-Dickt.

Une station-service a été braquée à main armée ce lundi dans le nord du pays, à Hoscheid-Dickt.

L'attaque s'est déroulée vers 22 heures 30 et d'après la police, elle a été l'oeuvre d'un seul individu.



Il est entré dans la station-service armé d'un pistolet et a exigé le contenu de la caisse. Il s'est ensuite enfui à pied vers Hoscheid-Dickt. Personne n'a été blessé.



La police est à la recherche du malfrat et a diffusé son signalement: un jeune homme entre 25 et 30 ans à la peau claire, mince et mesurant entre 1m80 et 1m90. Il parlait luxembourgeois avec un accent allemand.



En cas d'information, on peut contacter la police au 113 ou au 4997-8500.



