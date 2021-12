Malgré les mesures sanitaires prises par l'administration pénitentiaire, le virus continue à se répandre parmi les détenus. La situation est d'autant plus préoccupante que la plupart d'entre eux ne sont pas vaccinés selon la direction.

Pandémie au Luxembourg

«Une souche plus virulente du covid circule en prison»

Le virus se propage plus rapidement en prison. La faute au variant Delta+, cette souche est « 10 à 15% fois plus contagieuse que le variant Delta », fait remarquer Serge Legil, directeur de l'administration pénitentiaire ce matin au micro de 100,7. Il a indiqué que le centre pénitentiaire de Luxembourg comptait ce vendredi 31 cas positifs au covid, dont deux détenus ont été hospitalisés.

«Au vu de la situation actuelle, l'ambiance n'est pas bonne et beaucoup ont peur», a indiqué le directeur. Mais cette angoisse ne pousse pas les détenus à la vaccination. Seuls, un peu plus d'un tiers des détenus ont reçu leur injection vaccinale. Le faible taux de vaccination en prison est notamment «tributaire des origines socioéconomiques des détenus». Et cela se remarque également avec les nouveaux entrants parmi lesquels 95% ne sont pas vaccinés.

Pour continuer à les sensibiliser à la vaccination, Serge Legil appelle le ministère de la Santé à faire venir un Impfbus en prison. Le contact avec d'autres soignants pourraient changer la donne, espère le directeur. Pour éviter la transmission du virus, les activités sportives ne sont plus pratiquées que dans des groupes constitués par étage.

Serge Legil a également répondu aux critiques émises par l'association Eran, eraus... an elo sur le manque de masques en prison. Il a concédé que le centre pénitentiaire avait rencontré cette difficulté il y a deux semaines : «Pendant cette période, on ne pouvait que leur donner des masques en tissu». Parmi les mesures sanitaires en vigueur, les personnes souhaitant rendre visite à un proche en prison doivent être guéries, vaccinées ou testées. Une mesure qui devrait désormais s'appliquer aussi au personnel avec l'extension du dispositif CovidCheck au monde du travail.

