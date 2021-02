Une solution pour mixer covid et examens scolaires

Mai et juin approchent, et avec eux les tests de fin d'études. Mais comment jongler entre une mise en quarantaine et ce rendez-vous scolaire important? Ouf, l'Education nationale a déjà la réponse.

Etre placé sept jours en quarantaine n'est déjà pas drôle, mais imaginer que pareille décision intervienne en pleine période d'examens scolaires donne déjà des sueurs froides à certains élèves. Qu'ils et elles se rassurent, les textes de loi ont déjà bien cadré les choses pour que le covid-19 ne vienne pas plus perturber le final de leur cursus dans le secondaire. Le ministre de l'Education, vient de le signifier à la députée Martine Hansen (CSV) qui se préoccupait de ce sujet.

Avantage pour Claude Meisch, un règlement grand-ducal fixe déjà des règles concernant le rattrapage d'un examen en cas d'absence. Covid ou pas.

Bien entendu, cette règle générale (datant de 2006) n'avait pas envisagé le cas de l'épidémie et des éventuels impératifs de quarantaine pour les jeunes. Aussi le ministère de l'Education s'est-il rapproché de la direction de la Santé pour établir de nouveaux scénarios. Ainsi, les élèves qui en feront la demande pourront voir leur quarantaine suspendue le temps des examens, mais cela dans un cadre sanitaire strict.

Garçons et filles dans ce cas ne seront pas mélangés à leurs camarades. Ils plancheront sur leurs exercices dans une salle séparée. «Tout comme le personnel qui supervisera l'épreuve, les jeunes devront obligatoirement porter un masque FFP2», indique le ministère. Par contre, il leur sera interdit de fréquenter les autres adolescents, et même d'emprunter les transports à destination du lieu de l'examen.

Pas de rentrée à Schifflange

Le 22 février marque le grand retour de l'ensemble des élèves du fondamental en classe. Et pour le plus longtemps possible en présentiel, comme l'envisage désormais le ministre de l'Education. Sauf qu'à cette règle, il y a déjà une exception : le cas de Schifflange. Lundi, enfants et enseignants se rendront bien dans leur école mais pour y passer un dépistage covid-19. Les cours ne reprendront que mercredi, et seulement pour les jeunes et adultes négatifs au test.

Les maisons relais de la commune resteront également fermées les lundis et mardis, et les parents des élèves pourront prendre un congé pour raisons familiales afin de garder leur enfant.