Une soirée avec les chasseurs d'astres

La plus longue éclipse totale de lune a eu lieu ce vendredi 27 juillet, de 21h30 à 23h13. Au nord de la capitale, sur le plateau de Blaschette, une poignée d'astronomes et de curieux se sont rassemblés pour observer le phénomène, réunis par leur fascination pour le firmament.

Par Jean Vayssières

Lorsque 21h sonne, ce vendredi 27 juillet, une petite foule commence à se masser à quelques kilomètres au nord-est de Lorentzweiler, sur les hauteurs de la route de Fischbach. Ici, sur le plateau de Blaschette, loin de la pollution lumineuse de la ville, les astronomes plus ou moins amateurs côtoient les curieux.

Tous sont venus observer l'éclipse de lune la plus longue du siècle: pendant 103 minutes, le soleil, la Terre et la lune se sont alignés, et le satellite de la planète bleue s'est teinté de roux.



En attendant le début du phénomène, les télescopes se tournent vers Jupiter, Saturne ou Vénus. Des appareils sophistiqués qui appartiennent, pour la plupart, à des membres de l'asbl des Astronomes Amateurs du Luxembourg (AAL), organisatrice du discret événement.

«C'est dans la nature humaine d'être fasciné par les astres»

L'association réunit une centaine de membres, dont une dizaine se déplacent régulièrement pour des rencontres de ce genre, qui demeurent toujours «ouvertes à tous», comme le précise Jean Steinberg, membre et «homme à tout faire de l'association», comme il aime à le dire.

Pourquoi choisir, lors de phénomènes astronomiques comme celui de ce vendredi, mais également tout le reste de l'année, de tourner ses yeux vers le ciel ? Pour Thierry, «c'est dans la nature humaine d'être fasciné par les astres. Les observer, c'est regarder dans le passé. C'est inexplicable, ancestral», raconte-t-il, debout à côté de son téléobjectif, prêt à immortaliser le moment.



Photographe animalier amateur, il est fasciné depuis sa jeunesse par ce qui se trame dans le firmament, et prendre des clichés des corps célestes est pour lui une façon d'associer sa passion de la photographie à sa fascination pour le cosmos.



À 21h30, heure prévue de début de l'éclipse, aucun orbe rouge ne se montre à l'horizon: une épaisse ceinture de nuages dissimule encore la lune. L’œil rivé sur les lunettes, tout le monde se relaie pour lorgner sur les anneaux de Saturne ou encore les bandes que l'atmosphère de Jupiter dessine à sa surface.

Au travers des lentilles du télescope de Jacques, plusieurs des satellites de la géante gazeuse se laissent observer. Si cet autre membre de l'AAL n'a commencé à investir dans du matériel que récemment, en 2013, cela fait bien longtemps que l'astronomie l'intéresse.

Observer le ciel, une leçon d'humilité

«Personnellement, je viens de l'informatique et de la photo», développe-t-il tout en réglant son télescope. «Je regardais des photos amateur postées sur internet, et je me suis dit que je serais capable de le faire aussi».

Photo: Chris Karaba

«Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'imagerie», poursuit-t-il, non sans reconnaître sa fascination pour l'observation de l'espace. «C'est incroyable de connaitre tout ce qu'il y a là bas. Des êtres vivants, peut-être ? Il y a quelques jours, de l'eau liquide a été découverte sur Mars. Et si on y trouvait des bactéries, de la vie ? Cela changerait totalement notre façon de voir les choses».



Jean Steinberg partage les questionnements de Jacques sur l'existence potentielle d'une vie au delà de la planète Terre. Ses réflexions, peut-être plus pragmatiques, ne laissent pas moins rêveur pour autant. «Un jour, une dame m'a demandé si, selon moi, il y avait de la vie dans l'espace», raconte-t-il.

«Je lui ai répondu: "Mais on sait qu'il y en a ! On est là !". Nous sommes la preuve même qu'il y a de la vie dans l'espace, que c'est possible. Il ne faut jamais se voir seuls, au centre de l'univers, comme on a pu le faire par le passé».

Jean Steinberg, membre de l'AAL, possède plusieurs télescopes ainsi qu'un observatoire privé, qu'il permet aux astronomes en herbe d'utiliser sur rendez-vous. Photo: Chris Karaba

Peu après 22h, la reine de la soirée émerge lentement. Quatre doigts en dessous d'elle, on peut apercevoir Mars, qui ne s'était jamais montrée aussi distinctement depuis quinze ans. Les télescopes se tournent vers le duo et tout le monde, tour à tour, se relaye à leurs lunettes; les plus petits grimpent sur des tabourets, afin de ne pas perturber les angles par inadvertance.

Un observatoire national en projet

Annette, belle-sœur de Jacques, préfère le confort d'un transat à la gestion du télescope. Pour elle, ce soir, c'est la beauté du phénomène qui prime. «J'ai toujours regardé les éclipses. La lune, c'est magique. Je n'ai pas toutes ces réflexions métaphysiques, j'ai un point de vue plus rationaliste: c'est simplement beau».

Jean Steinberg possède un observatoire privé, qu'il ouvre au public sur simple prise de rendez-vous par téléphone. Mais face à un grand intérêt pour l'astronomie, à la fois de part des Luxembourgeois et des touristes de passage, «je ne peux pas accueillir tout le monde chez moi», précise-t-il.

C'est la raison pour laquelle l'association a pris contact, en 2016, avec plusieurs ministères du Grand-Duché afin de mettre en place un projet d'observatoire national ouvert à tous. «Les gens qui veulent regarder le étoiles hésitent à demander dans un cadre privé», explique-t-il. «Mais dans un observatoire public, tout le monde viendrait !»

Si, pour l'heure, l'avancement du projet a été retardé pour des raisons environnementales, il se pourrait bien qu'un jour, au Luxembourg, chacun puisse observer les cieux à l'envie.

