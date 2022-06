La vague de chaleur de mi-juin risque d’aggraver davantage l’impact de la chaleur sur les cultures agricoles et horticoles. Il semble désormais clair que les cultures agricoles sont marquées par le déficit de précipitations.

Luxembourg 5 min.

Impact de la sécheresse

Une situation critique pour certaines récoltes de céréales

Simon MARTIN La vague de chaleur de mi-juin risque d’aggraver davantage l’impact de la chaleur sur les cultures agricoles et horticoles. Il semble désormais clair que les cultures agricoles sont marquées par le déficit de précipitations.

Mi-mai, nous vous expliquions qu'en raison du manque de précipitations depuis le début de l'année, la Chambre de l'agriculture estimait que les récoltes au Luxembourg pourraient baisser de 20% cet été. Nul ne pouvait prévoir à l'époque qu'une vague de chaleur allait déferler deux mois plus tard, en juin, occasionnant de nouveaux dégâts aux récoltes luxembourgeoises.

Vers un nouveau record de température pour un mois de juin Si la vague de chaleur qui s'abat en cette fin de semaine sur la France sera moins extrême au Luxembourg, les températures attendues samedi risquent tout de même de faire tomber les records de température.

Il est donc clair que cette hausse rapide des températures et ce manque d'épisodes pluvieux a de quoi inquiéter les agriculteurs, qui craignent pour les futures récoltes. Un constat alarmant qui n'a pas manqué de faire réagir le député Gusty Graas (DP) qui a questionné le ministre de l'Agriculture et de la Viticulture Claude Haagen (LSAP) sur le sujet.

Ce dernier a détaillé la situation en fonction des récoltes, en commençant notamment par les céréales d'hiver (blé tendre et dur, seigle, avoine, etc.). «La situation concernant celles-ci s'est légèrement améliorée en raison des précipitations du début du mois de juin», a expliqué l'intéressé dans sa réponse parlementaire.

L'impact de la vague de chaleur de la mi-juin

A contrario, les céréales de printemps (orge, maïs, tournesol, etc.) restent fortement marquées par la sécheresse et la situation demeure «critique», selon les propres mots du ministre. «La vague de chaleur de mi-juin risque d’aggraver davantage l’impact de la chaleur sur les cultures agricoles et horticoles. En ce moment, il est cependant encore trop tôt pour faire des estimations exactes concernant les rendements et le bilan de la sécheresse printanière», tempère-t-il. «En viticulture, uniquement les jeunes plantes nécessiteront une irrigation s’il n’y a pas suffisamment de précipitations en été».

L'Etat met la main à la poche pour soutenir les agriculteurs Flambée de l'énergie, augmentation du coût de l'alimentation des bétails, explosion des prix des engrais... Pour aider les agriculteurs à faire face aux charges qui s'accumulent, Claude Haagen a présenté un paquet de six mesures.

Face à cette situation interpellante, le député s'est demandé si les agriculteurs lésés par des récoltes insuffisantes seront soutenus financièrement par le gouvernement, comme c'est notamment le cas en France. «Le guichet de soutien créé en avril pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique va être augmenté de 20 millions supplémentaires, soit un doublement du budget initial», a-t-il rappelé.

Pour le ministre Haagen, il est encore trop tôt pour déterminer les effets définitifs de la sécheresse prononcée jusqu’au mois de mai. Un régime d’aide supplémentaire au soutien du système d’assurances n’est donc pas prévu. «La situation est suivie de très près», a-t-il toutefois assuré, tout en réexpliquant les diverses aides à destination des agriculteurs. Pêle-mêle: une assurance contre les pertes de récoltes subies suite, entre autres, à la sécheresse sur les prairies et pâturages à raison de 65% mais aussi une assurance contre les pertes de récoltes subies suite, entre autres, à la sécheresse, pour les cultures de céréales, maïs, betteraves, colza, légumineuses et pommes de terre, à raison de 65%.

Quid des nappes phréatiques?

Le bilan provisoire des contrats de ce régime d’assurance signés pour l’année en cours montre une légère augmentation dans le secteur des céréales et des prairies et pâtures. «Dans le contexte actuel de la flambée des prix de vente des céréales, la valeur de la production assurée par un contrat sécheresse a augmenté d’environ 13% et couvre 38% de la surface des céréales et oléagineux», note le ministre.

Les baguettes et les croissants bientôt plus chers L'Ukraine est considérée comme le grenier à blé de l'Europe. D'où proviennent les céréales du Luxembourg ? L'approvisionnement est-il menacé? Et pourrions-nous être autosuffisants ?

Enfin, qu'en est-il des recharges des nappes phréatiques au Luxembourg? Rappelons que cette période de recharge a lieu habituellement durant la période hivernale, d'octobre à avril, et que les précipitations en été ne contribuent pas à cette recharge. «Le début de la période de recharge de l’année hydrologique 2021/2022 se présentait plus sec que la moyenne, de sorte que ce n’est qu’à partir de janvier 2022 qu’on a eu une situation normale avec la saturation d’eau des sols», a détaillé Claude Haagen.

Une sensibilisation de la population importante

Concrètement, les recharges mensuelles d’octobre à décembre 2021 étaient déficitaires et celles de janvier à mars 2022 peuvent être qualifiées tout au plus comme proches de la normale. «La recharge des eaux souterraines a dès lors connu, comme en 2021, un certain retard. La situation actuelle s’avère moins favorable que celle de l’année passée et les manques de précipitation d’avril et de mai 2022 n’ont pas amélioré la situation».

Les agriculteurs divisés sur le plan stratégique national Des représentants de l'agriculture ont invité à une réunion d'information à Mertzig pour faire entendre leur voix contre le nouveau plan stratégique national.

En fin de compte, la recharge cumulée connaissait un déficit total calculé de près de 30% à la fin du mois de mai. Est-ce inquiétant pour l'été à venir? «L’état quantitatif général des eaux souterraines ne se situe pas à un niveau préoccupant», tempère le ministre. «Suivant les prévisions disponibles, une stabilisation des niveaux d’eau souterraine est à attendre à court terme. Un déficit significatif au niveau de la recharge pendant la prochaine période hivernale entraînerait cependant très probablement une diminution de l’état quantitatif. Des températures élevées en été entraîneront bien sûr une augmentation de la consommation en eau potable. Cependant, l’état quantitatif général des eaux souterraines se situe actuellement sur un niveau général satisfaisant et les ressources sont en général suffisantes pour les besoins de la production d’eau potable des mois à venir».

Notons toutefois que les infrastructures d’eau potable au niveau communal ne sont cependant pas toujours adaptées à la forte demande en eau potable pendant les périodes de consommation de pointe. «Pour atténuer cet effet et pour éviter au maximum que les communes soient contraintes de déclarer des phases orange voire rouge, la population est sensibilisée à économiser l’eau potable pendant les mois d’été et de façon générale.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.