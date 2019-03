Les travaux se poursuivent sur le tronçon belge entre Arlon et Sterpenich pour la pose des couches de roulement et vont durer durant les trois prochaines semaines.

Une seule voie disponible sur l 'E411 jusqu'en avril

Les travaux se poursuivent sur le tronçon belge entre Arlon et Sterpenich pour la pose des couches de roulement et vont durer durant les trois prochaines semaines.

Les automobilistes en ont fait les premiers frais, ce lundi matin et un embouteillage de 16 kilomètres s'est formé: l'autoroute E411 en direction du Luxembourg n'a plus qu'une seule voie et cela va durer durant plusieurs semaines.

En revanche, vers Bruxelles, la configuration reste identique et deux voies seront toujours disponibles.

Voici les travaux qui vont avoir lieu prochainement:

La bretelle d'accès vers l'A31 «Arlon»sera fermée du lundi 1er avril, 10 heures, au mardi 2 avril, 5 heures. Une déviation sera mise en place via l'E411 en direction de Bruxelles et l'échangeur n°30 «Stockem».



La bretelle de sortie de l'autoroute n°32 «Weyler» sera fermée la nuit du mercredi 20 mars 20 heures jusqu'au jeudi 21 mars, 5 heures ; ainsi que le week-end du 6 avril, 20 heures, au 8 avril, 5 heures. Une déviation sera mise en place via la sortie n°33 «Sterpenich-IKEA»de l'autoroute.

Le parking de l'aire d'autoroute de Sterpenich sera également fermé dans ce sens à partir du 18 mars au soir jusqu'à la fin du chantier.

Pour rappel, le chantier a démarré le 25 septembre dernier et a pour but de réhabiliter le revêtement de l'autoroute E25-E411/A4 entre Arlon et Sterpenich uniquement sur les voies vers le Luxembourg. Elle n'avait pas été réhabilitée depuis 30 ans et chaque jour, ce sont en moyenne 40.000 véhicules et 10.000 poids lourds qui l'empruntent dans chaque sens.



Ce chantier représente un budget de 12 650 000 euros hors TVA.



Chantier sur l'E411: la colère des frontaliers enfle Le chantier sur l’autoroute E411, entre Arlon et Sterpenich, suscite toujours la colère des travailleurs frontaliers. Ils sont toujours nombreux à se plaindre des embarras de circulation, surtout dans le sens Arlon-Luxembourg, et se demandent quand leur calvaire prendra fin. La «SOFICO», la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, fait le point sur les travaux.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.