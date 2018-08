Pendant une semaine, jusqu'à la mi-août, le camp d'été «Zeltkolonie fir eis all» accueille 45 enfants venus de tout le Luxembourg pour 7 jours de camping et d'activités en groupe. La colonie se veut la plus inclusive possible et ouvre ses portes à des enfants venus d'horizons différents, valides ou en situation de handicap.

Une semaine sous la tente avec le SNJ

Par Jean Vayssières

À Colmar-Berg, au fond de la Rue de l'École, se cache le chalet Hirsch. Là, du 4 au 11 août, 45 enfants âgés de 11 à 14 ans participent au camp d'été «Zeltkolonie fir eis all», une colonie d'intégration orchestrée par le Service National de la Jeunesse (SNJ). Une semaine loin de la ville, placée sous le thème des dieux et des mythologies: un prétexte pour inventer des jeux, plus qu'une occasion de lire Ovide sous la tente.

Le chalet Hirsch, malgré sa proximité avec la ville, est un coin de verdure isolé. Photo: Pierre Matgé

À quelques dizaines de mètres seulement de la vie urbaine, le camp est déjà un lieu de nature, dissimulé de la civilisation par une rangée d'arbres touffus. Devant le chalet, une cinquantaine de vélos patientent sous un chapiteau, attendant que l'on les emprunte le temps d'une après-midi. De l'autre côté, dans un champ, une poignée de tentes plantées en rangs abritent des lits de camp: les enfants y dorment chaque nuit, par groupes d'une dizaine, et s'y réveillent à 8h au son d'un morceau de musique.

«C'est super de se coucher le soir en se disant que les enfants sont heureux»

Les animateurs les accompagnent ensuite jusqu'au petit-déjeuner, déguisés en fonction du thème du jour, passant ainsi de la mythologie grecque à la tradition celte. Puis chacun se dirige vers différentes activités, en groupes restreints. Ce lundi, à 11h30, une troupe déambule, recouverte de peinture multicolore. «Ils ont fait un lâcher de couleurs», raconte Line Majerus, l'une des deux chefs de camp.

«C'est comme dans un Festival of Colors» précise-t-elle, faisant allusion à ces rassemblements inspirés de traditions indiennes, pendant lesquels la foule jette de la couleur dans les airs. Une animatrice arrose désormais le petit groupe avec un jet d'eau; la peinture se dilue difficilement, mais qu'importe: avec la trentaine de degrés qui plane, toute excuse est bonne à prendre pour s'arroser.

Pour le repas à venir, une partie des participants à l'atelier cuisine s'occupe du dessert... Photo: Pierre Matgé

Line Majerus, à 23 ans, vient de terminer ses études de logopédie (ou orthophonie, en France). Voilà sept ans qu'elle est animatrice dans des camps d'été pour jeunes, dont 4 en tant que responsable. «Il faut bien trouver un job d'été, et j'aime travailler avec les enfants», explique-t-elle. «C'est super de se coucher le soir en se disant que les enfants sont heureux, qu'ils ont vécu des choses qu'ils n'auraient pas forcément pu vivre chez eux».

Les motivations de Max Waldbillig, le second chef de camp, sont similaires. Cet étudiant en mécatronique de 21 ans, qui anime des camps d'été depuis 5 ans, raconte que «tous les étudiants cherchent un job d'été. Animateur, ça me plaît, parce que c'est simple et il y a une bonne ambiance. Ça fait un peu peur la première fois, mais le contact avec les enfants se facilite rapidement avec l'expérience».

Max Waldbllig, qui travaille dans des camps d'été depuis ses 16 ans, est encore étudiant, comme la majorité des animateurs. Photo: Jean Vayssières

Pour pouvoir travailler ici, tous deux ont reçu une formation préalable, que le SNJ prodigue. «Dans chaque camp, il y a deux responsables, un homme et une femme», explique Georges Metz, directeur du SNJ. «La majorité des animateurs sont encore étudiants, que nous recrutons au niveau de Brevet B, après 150 heures de formation. Il y a des anciens et des nouveaux, tous les ans, que nous faisons travailler ensemble».

Contrairement aux animateurs des camps d'été de la Croix-Rouge, qui sont bénévoles, ici les travailleurs sont rémunérés. Le SNJ, qui dépend de l'État, prend quasiment tous les frais en charge, mais l'inscription des enfants demeure payante: il faut compter, pour un camp comme celui-ci, de 150 à 200 euros, qui couvriront les frais de logement et de nourriture.

«Il y a une vraie demande pour les camps comme celui-ci»

À l'ombre du chalet, les enfants qui préfèrent la gastronomie à la peinture s'affairent autour d'un grand plat. Au programme: préparation d'un immense tiramisu pour le repas à venir. Dans une pièce voisine, d'autres ont troqué le mascarpone contre du melon et du jambon, qu'ils disposent consciencieusement dans des assiettes. «Les participants à l'atelier cuisine préparent des desserts et des entrées pour environ 70 personnes» explique Line Majerus. Pour les plats principaux, trois animateurs font office de chefs cuisiniers.

... pendant que l'autre partie s'attelle à préparer l'entrée. Photo: Pierre Matgé

La « Zeltkolonie fir eis all» a cela de particulier qu'elle se veut, comme son nom l'indique, «pour tous». Ainsi, sur les 45 enfants qui campent jusqu'au 11 août au chalet Hirsch, 16 sont des «enfants à besoins spécifiques»: certains sont autistes, d'autres ont un handicap mental, d'autres encore un handicap physique. Chacun d'entre eux est suivi, à plein temps, par un moniteur ayant suivi une formation adaptée.

«Dans l'ensemble, l'intégration de ces enfants se passe très bien» relate Georges Metz. «D'autant plus que les autres enfants qui viennent ici sont tous au courant de cela».

«Au Luxembourg, il y a une vraie demande pour les camps comme celui-ci», poursuit le directeur du SNJ. «Les places pour les enfants à besoins spécifiques se remplissent extrêmement vite. Quelques autres colonies de ce genre existent, au Luxembourg et en Autriche, mais il faudrait développer tout cela. Le souci, c'est que pour pouvoir développer l'offre, il faut former des gens: on ne va pas faire travailler des animateurs qui n'ont pas l'habitude on ne sont pas qualifiés, ce n'est même pas la peine».

De nombreux ateliers sont organisés, matin et soir, pendant toute la semaine. Photo: Pierre Matgé

La colonie du chalet Hirsch accueille également trois enfants réfugiés, dont deux sont originaires de Syrie.

Lorsque midi sonne, les activités du matin prennent fin: les cuisiniers en herbe quittent leurs assiettes pendant que les peintres amateur se font sécher au soleil. Chacun profite d'un petit moment de temps libre avant le déjeuner. Cet après-midi reprendront les activités, en plus grands groupes cette fois-ci: jeux de piste ou d'eau, olympiades...

Quelle que soit l'occupation de la journée, chacune se termine par une petite veillée, pendant laquelle tout le monde se retrouve autour du feu pour chanter, avant d'aller prendre un repos mérité vers 22h.



