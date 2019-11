Il y aura de l'ambiance entre l'ouverture ce lundi des festivités des carnavals en Allemagne et la réception, dimanche, du Portugal de Cristiano Ronaldo au Luxembourg pour le compte des qualifications à l'Euro 2020. Du côté de la Chambre, il sera question de budget et de pétitions.

Luxembourg 3 min.

Une semaine riche en actualités

Il y aura de l'ambiance entre l'ouverture ce lundi des festivités des carnavals en Allemagne et la réception, dimanche, du Portugal de Cristiano Ronaldo au Luxembourg pour le compte des qualifications à l'Euro 2020. Du côté de la Chambre, il sera question de budget et de pétitions.

(ER) - Ce 11 novembre à la Chambre, trois commissions parlementaires sont au programme dont la procédure de contrôle des dépenses et le rapport de l'audit du Film fund. La structure de financement du 7e Art a été sérieusement bousculée la semaine passée sur de possibles conflits d’intérêts dans l’attribution des subventions.

C'est aussi ce lundi que Jean-Claude Juncker (64 ans) doit se faire opérer pour un «anévrisme» avec pour conséquence le report du procès pour écoutes illégales de trois anciens agents du Service de Renseignement de l'État luxembourgeois. Un procès qui devait initialement débuter le 19 novembre et où le président de la Commission européenne devait comparaître comme témoin.

Eau du robinet et accessibilité

Mercredi 13, c'est la pétition publique 1319, revendiquant le droit à l'eau du robinet dans un restaurant ou dans un café, qui sera au cœur d'un débat public à la Chambre. Les auteurs de cette pétition militent pour un accès à l'eau du robinet au Luxembourg pour éviter entre autres l'usage de bouteilles en plastique.

Les députés se pencheront aussi sur le projet de loi 7346 qui impose des règles d'accessibilité des lieux ouverts au public dans le cadre des projets de nouvelle construction.

Le nouveau ministre du Logement, Henri Kox, va défendre ses premières orientations pour l'habitat au travers du Pace Logement 2.0. Photo : Anouk Antony

Jeudi 14, la commission du Logement et des Affaires intérieures planchera sur la préparation du débat de consultation sur le Pacte de logement 2.0, présenté par le nouveau ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng). Enfin durant toute la semaine, le budget 2020 sera au cœur de plusieurs commissions parlementaires (Affaires étrangères, Santé et sports, Institutions, Fonction publique, Travail et Sécurité sociale, Agriculture).

A nos frontières, ce 11 novembre marque le début de la saison des carnavals du côté de Cologne. Demain mardi, c'est le lancement de Disney+, la plateforme de Disney de vidéo à la demande.

Deux matches internationaux

Jeudi, trois nouvelles auditions de candidats proposés par la France, la Roumanie et la Hongrie sont à l'agenda de la future Commission européenne. Samedi sera jour de fête à Cuba et plus précisément à la Havane qui fête ses 500 ans.

Joachim et Bensi retrouvent la sélection Le sélectionneur national Luc Holtz a communiqué ce jeudi la liste du cadre qui sera amené à croiser la route de la Serbie et le Portugal dans le cadre des qualifications de l'Euro 2020. Absent des rendez-vous du mois d'octobre, Aurélien Joachim est de retour dans le groupe.

Enfin en football, place à la semaine internationale. Jeudi soir, le Luxembourg se déplace en Serbie (20h45) dans le cadre des qualifications de l'Euro 2020 avant la réception, dimanche 17 novembre, du Portugal au stade Josy Barthel (15h).

A noter aussi que durant toute la semaine, les masters masculins se disputent à Londres, la finale est programmée ce 17 novembre. Toujours dimanche mais en F1, Sao Paulo accueillera l'avant-dernier GP de la saison 2019 déjà marquée par le sixième sacre de Lewis Hamilton.