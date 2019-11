Droits des femmes, fiscalité et lutte contre le réchauffement climatique sont à l'agenda d'une semaine qui salue le retour des compétitions européennes des clubs de football. Les fans luxembourgeois suivront avec intérêt la rencontre entre Dudelange et Nicosie.

Luxembourg 4 min.

Une semaine marquée par l'écologie et la fiscalité

Droits des femmes, fiscalité et lutte contre le réchauffement climatique sont à l'agenda d'une semaine qui salue le retour des compétitions européennes des clubs de football. Les fans luxembourgeois suivront avec intérêt la rencontre entre Dudelange et Nicosie.

(ER/AFP) - La fiscalité est au programme de ce lundi avec un débat public organisé à partir de 14h à la Chambre des députés sur la baisse d'impôts pour les célibataires. Pour rappel, la pétition publique 1188 , qui à l'origine de cette discussion, avait récolté 6.800 signatures.

Une pétition pour plus d'équité fiscale Neuf pétitions ont été mises en ligne ce mardi matin sur le site la Chambre des députés. Outre le droit à la pudeur ou encore les vignettes automobiles, l'une d'entre elles revendique une baisse d'impôts pour les célibataires.

Selon le pétitionnaire, le Luxembourg est un des pays en Europe où les célibataires payent le plus d'impôts. L'ambition de ce projet est de trouver un équilibre plus équitable entre une personne mariée et un célibataire.

Par ailleurs, le Président de la Chambre Fernand Etgen (DP) participera à la réunion des Présidents des Parlements des petits Etats d'Europe qui se tiendra jusqu'à jeudi à Chypre. Les différentes formes de coopération entre les petits Etats d'Europe dans le domaine des maladies rares et la digitalisation sont au menu des discussions.

Et à propos de digitalisation, le ministre Marc Hansen (DP) présentera en commission, mardi à 14h, les résultats de l'enquête réalisée par TNS-ILres sur la perception et les attentes des résidents. A 15h, les députés reprendront leurs travaux concernant la refonte de la Constitution.

Révision totale pour les fichiers de la police Délai de conservation des données à revoir, accès plus restreint, nature des informations conservées reprécisée: les députés travaillent à remettre l'archivage policier dans le droit chemin. Un texte sera voté avant la fin d'année.

Mercredi matin (9h), dans le cadre du dossier «fichier central de la Police et des banques de données de la Justice», la liste exhaustive de tous les fichiers gérés par les autorités judiciaires sera présentée aux députés.

Dans l'après-midi, la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg (Déi Gréng), évoquera les priorités du gouvernement pour la conférence de l'ONU sur le changement climatique (COP25), qui se tiendra à Madrid du 2 au 13 décembre.



La jeunesse pousse les dirigeants mondiaux à agir Une soixantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont le Premier ministre Xavier Bettel, participent ce lundi au sommet sur «l'urgence climatique» de l'ONU. Avant la grande manifestation de vendredi, Youth for Climate Luxembourg crie la nécessité de s'activer.

Toujours à propos du climat, ce vendredi 29 novembre est marqué par la grève mondiale orchestrée par le mouvement Fridays for future. Au Luxembourg à l'initiative Youth for climate, une manifestation est prévue devant la Chambre.

A travers le monde et au Luxembourg, on célèbre ce lundi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. A l'occasion de l'action «Orange Week», le bâtiment de la Chambre sera illuminé en orange. Toujours ce lundi, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) publie son bulletin annuel sur les gaz à effet de serre.

Mardi à Hong Kong, on procédera à l'introduction en bourse d'Alibaba, la plus grosse depuis 2010 dans l'ex-colonie britannique. Vendredi à Bruxelles, tous les regards seront tournés vers le Conseil européen où le président sortant Donald Tusk cédera le témoin à son successeur Charles Michel.

«Il n'y avait aucune solution de rechange valable» La pelouse du stade Josy-Barthel va être remplacée afin de permettre la bonne tenue de la rencontre entre Dudelange et l'APOEL Nicosie, programmée jeudi soir en Europa League. Une opération qui a un coût: 150.000 euros.

En sports, tous les regards seront tournés jeudi soir sur le stade Josy-Barthel et plus précisément sa nouvelle pelouse qui a été installée ce week-end dans l'urgence. Dudelange accueille à partir de 21h l'APOEL Nicosie pour le compte de la 5e journée d'Europa League. Si les joueurs de la Forge du Sud veulent conserver un espoir de qualification, ils devront prendre la mesure des Chypriotes, comme il l'avaient fait lors de leur confrontation aller.

Plus tôt dans la semaine, la Ligue des champions proposera quelques affiches de premier plan dont Real-Madrid-PSG et Juventus-Atlético mardi mais aussi Valence-Chelsea, Liverpool-Naples et Barcelone-Dortmund. Quelques décisions devraient tomber à l'issue de ces rencontres.

Casse-tête au tirage et chocs en perspective L'Euro 2020, dont les éliminatoires ont pris fin mardi, promet une compétition marquée par la démesure avec pléthore de stars et d'affiches. Mais d'ici là, son organisation complexe dans douze villes et douze pays risque de faire débat, avant le tirage au sort du 30 novembre.

Toujours en football, le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2020 est organisé à la Romexpo de Bucarest à partir de 18h. Dimanche, place à l'épilogue de la saison en F1 avec le GP d'Abu Dhabi. Une année 2019 dominée par le Britannique Lewis Hamilton sacré champion du monde pour la sixième fois de sa carrière.