Une semaine estivale en perspective

Sophie Wiessler Le printemps est bien là et nous le fait savoir! Cette semaine s'annonce particulièrement agréable d'un point de vue météo.

Ce lundi est encore un peu nuageux mais très vite, le soleil va pointer le bout de son nez.

Ce mardi, après quelques brumes, c'est donc majoritairement un ciel bleu, parsemé de quelques nuages qui devrait se frayer une place. Les températures, elles, vont atteindre la barre des 20 degrés.

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, rien à redire! Le soleil dominera partout et les températures seront estivales: entre 22 et 25 degrés toute la semaine. Sortez les barbecues!