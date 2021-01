En allongeant d'une semaine le délai entre les deux piqûres anti-covid préconisées pour l'heure, le ministère de la Santé luxembourgeois espère pouvoir vacciner plus de monde, plus rapidement.

Une semaine de plus entre deux vaccins anticovid

Patrick JACQUEMOT En allongeant d'une semaine le délai entre les deux piqûres anti-covid préconisées pour l'heure, le ministère de la Santé luxembourgeois espère pouvoir vacciner plus de monde, plus rapidement.

Déjà près de 450 personnes ont reçu les deux doses vaccinales nécessaires pour bénéficier d'un bon degré d'immunisation face au covid. Logique, trois semaines après le début de la campagne luxembourgeoise, l'heure du rappel a sonné. Mais alors que la question lui avait été posée sur le possible recours à un délai rallongé entre deux vaccinations, Paulette Lenert avait repoussé l'idée tout début janvier. La ministre de la Santé expliquant «A ce stade, nous estimons que le choix des experts (21 jours de délai) est un bon choix». Il faut croire que les experts l'ont convaincue d'une autre possibilité.

En effet, Luc Feller (responsable du Haut-commissariat à la protection nationale) a discrètement lâché sur les ondes de 100.7 que le calendrier vaccinal répondait à un autre tempo. Et le coprésident de la cellule de crise covid-19 d'annoncer que les volontaires allaient maintenant attendre quatre (et non trois) semaines entre deux passages sous la seringue. En tout cas tant que le Luxembourg ne disposera que des flacons Pfizer et Moderna, formules nécessitant deux injections.

Cette prolongation a pour effet, compte tenu des flux attendus de livraison, de pouvoir vacciner un premier lot de professionnels de santé et de seniors plus important. Par ailleurs, les autorités sanitaires estiment que même avec 7 jours de plus entre deux vaccinations, l'efficacité protectrice ne perd rien.



Autre bonne nouvelle, grâce à l'emploi d'un nouveau modèle de seringue, il est désormais possible de retirer six doses contre cinq auparavant d'un même flacon. Soit 20% de doses injectables en bonus, ce qui est plus qu'appréciable en cette période de tension dans l'approvisionnement. Ce qui permettra donc de contrecarrer plus rapidement l'épidémie de covid déjà à l'origine de 560 décès au Grand-Duché.

Pour lancer les invitations à cette double vaccination (gratuite et non obligatoire), le gouvernement s'appuie sur la même organisation que pour le dépistage Large Scale Testing. Après avoir reçu la lettre, chaque destinataire dispose d'une semaine pour prendre rendez-vous. Là encore, le délai sera prolongé (à deux semaines cette fois). A terme quand les cinq centres de vaccination fonctionneront à plein (contre un actuellement, en plus des hôpitaux et des équipes mobiles) le pays pourrait être en mesure de vacciner jusqu'à 30.000 personnes par semaine.

