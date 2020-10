L'an passé, l'administration judiciaire a enregistré une hausse spectaculaire du nombre de divorces. La modification de la loi en novembre 2018 qui rend les procédures plus rapides étant la principale explication à ce boom.

Une sale année 2019 pour les couples

Anne-Sophie de Nanteuil L'an passé, l'administration judiciaire a enregistré une hausse spectaculaire du nombre de divorces. La modification de la loi en novembre 2018 qui rend les procédures plus rapides étant la principale explication à ce boom.

Pour le meilleur et pour le pire. Si 2019 enregistre une hausse du nombre de mariages, elle marque par ailleurs une année record en termes de divorces. Selon l'administration judiciaire, 1.906 ruptures auraient ainsi été officiellement prononcées, soit près d'un tiers de plus qu'en 2018.

Si le divorce par consentement mutuel est resté relativement stable, le nombre de séparations pour «cause déterminée ou rupture irrémédiable» a lui bondi. 1.000 divorces ont ainsi été prononcés pour ces raisons, précise l'administration dans sa publication «La justice en chiffres». Soit plus du double par rapport à l'année précédente et près de cinq fois plus que dix ans auparavant !

Une hausse spectaculaire qui s'explique par l'entrée en vigueur, en novembre 2018, de la réforme du divorce. Avec cette nouvelle loi, la cause de la rupture irrémédiable n'a en effet plus besoin d'être prouvée. Il suffit à l'un des deux époux de déclarer que la relation est cassée. Auparavant, la loi exigeait que le couple soit marié depuis au minimum deux ans et que les époux soient âgés d'au moins 23 ans afin qu'ils soient autorisés à divorcer.

Si 2019 enregistre donc un record du nombre de divorces prononcés, l'année actuelle pourrait bien elle aussi marquer une hausse des ruptures. En effet, le confinement imposé par la pandémie sanitaire se sera révélé être un test grandeur nature pour les couples.

A la levée du confinement, les bureaux d'enregistrement de divorce en Chine ont ainsi été pris d'assaut dès leur réouverture. Un scénario qui pourrait bien se répéter au Grand-Duché, alors même que le nombre de divorces n'a jamais été aussi proche que celui des mariages... Et que bon nombre de ces unions n'ont pu être célébrées.

