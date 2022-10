Près de quatre fois moins cher au Luxembourg qu'en France, certains n'hésitent pas à se lancer dans le trafic de tabac. À l'instar de ces deux Français arrêtés avec une belle cargaison.

Une saisie de près de 330 kilos de tabac luxembourgeois

L'histoire se déroule le 3 février dernier à hauteur de Vicq sur l'autoroute A2 dans le sens Bruxelles-Paris. Ce jour-là, les douaniers français arrêtent un véhicule pour un contrôle de routine. Pourtant, la nervosité du conducteur, Rachid O. (40 ans) est palpable. Suffisante pour inciter les fonctionnaires à le fouiller, lui et Daniel Le G. (53 ans) qui n'est autre que son oncle, mais aussi à passer le véhicule au peigne fin. Résultat: 1.600 euros en espèces, 329,5 kilos de tabac de contrebande acheté au Luxembourg comme le prouve le ticket de caisse d'une valeur de 37.000 euros!

Le tabac luxembourgeois délaissé pour la contrebande Si le commerce de tabac transfrontalier a augmenté de façon continue entre 2017 et 2019, il a été stoppé net en 2020, pandémie oblige, mais n'a pas repris en 2021. La faute, en partie, à l'évolution grandissante du marché illicite.

Arrêtés, les deux hommes étaient poursuivis par le tribunal judiciaire de Calais pour deux délits: 1. Détention de tabac importé depuis le Grand-Duché pour une valeur de 153.496 euros (valeur du marché français). 2. Transfert sans déclaration d'une somme supérieure à 10.000 euros (38.600 euros) entre les deux pays.

Devant le tribunal, comme le relate Nord Littoral dans son édition de dimanche, Rachid O. reconnaît être à l'initiative de cette virée: «Nous nous sommes cotisés dans la famille et j'avais un client à Calais.» L'homme se ravisera et changera de version, sans parvenir à convaincre le tribunal. Le représentant du parquet qualifie même de «fantasques» les déclarations des deux protagonistes.

Quatre mois de prison ferme

L'inspecteur des douanes a demandé au tribunal de condamner les deux hommes à une amende totale de 210.796 euros. En raison de son casier vierge, Rachdi O. a bénéficié de la mansuétude du tribunal qui l'a condamné à dix mois de prison avec sursis, une amende douanière de 1.500 euros et une autre de 38.600 euros pour le transfert d'argent sans autorisation.

Déjà connu de la justice, Daniel Le G. a été relaxé pour le transfert d'argent, mais écopa de 1.500 euros pour détention et importation de tabac de contrebande et de quatre mois de prison ferme avec une possibilité d'aménagement.

Ce genre de saisie n'a rien d'extraordinaire. «Du trafic de tabac en provenance du Luxembourg ou de la Belgique, en moyenne, on tourne à deux saisies par mois, confie un habitué de ce genre de dossiers. Et 330 kilos, ce n'est vraiment pas exceptionnel...» En juillet dernier, trois couples domiciliés à Denain et Férin, ont été condamnés respectivement à 40.000, 30.000 et 20.000 euros d'amende douanière pour trafic de tabac en provenance du Luxembourg.

