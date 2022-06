Les travaux de la route de contournement de Clervaux avaient débuté en 2014. Huit ans plus tard, un premier tronçon de la transversale est inauguré.

Contournement de Clervaux

Une route qui ne mène encore nulle part

Frank WEYRICH Les travaux de la route de contournement de Clervaux avaient débuté en 2014. Huit ans plus tard, un premier tronçon de la transversale est inauguré.

En septembre 2014, les travaux avaient commencé pour relier la route nationale N7 au nord de Marnach à la route nationale N18 en direction de Lentzweiler et de sa zone industrielle. Près de huit ans plus tard, un premier tronçon de la transversale, comme on l'appelle, a été inauguré. Le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) s'est montré satisfait vendredi dernier de pouvoir ouvrir ce tronçon à la circulation. Il a ainsi exprimé l'espoir de voir le centre-ville de Clervaux se désengorger un peu plus.

Les automobilistes peuvent désormais emprunter le premier tronçon de 1,85 km à partir de Marnach. Un pont en arc de cercle enjambe la vallée de l'Irbich. Outre sa ligne élégante, il séduit également par sa longueur totale de 265 mètres et sa hauteur de 35 mètres. Au cours des travaux réalisés jusqu'à présent, 280.000 mètres cubes de terre ont déjà été déplacés.

Retards et augmentation des coûts

Le rond-point entre Reuler et Urspelt est toutefois provisoirement fermé. La suite de la route qui descend dans la vallée au nord de Clervaux et qui continue en direction de Lentzweiler se fait toutefois encore attendre. Les machines de construction sont certes actives, mais il faudra encore attendre un certain temps avant que la jonction avec la N18 soit réalisée. Ainsi, après huit ans de travaux, le tronçon de la transversale qui vient d'être inauguré reste jusqu'à nouvel ordre une route qui ne mène nulle part.

La liste des causes de la lenteur du processus comprend à peu près tout ce que l'on connaît comme obstacles dans le secteur de la construction. Des difficultés imprévisibles avec le sous-sol lors de la construction du viaduc d'Irbicht ont nécessité des mesures de stabilisation supplémentaires. Ensuite, il y a eu un arrêt de neuf mois en raison d'un litige judiciaire avec un entrepreneur qui avait contesté le résultat d'un appel d'offres.

Il s'est ensuite avéré que davantage de compensations étaient nécessaires que prévu initialement. Il n'est donc pas étonnant que les coûts prévus n'aient pas été respectés. Ainsi, une loi de financement a dû être votée dès 2018, quatre ans après le début des travaux, car l'estimation actualisée des coûts prévoyait un doublement du montant. Au lieu du budget initial estimé à 36 millions d'euros, l'enveloppe financière a dû être augmentée à 72 millions d'euros.

Encore un peu de patience

Il reste encore 1,7 kilomètre à construire jusqu'à l'entrée de Clervaux, où les travaux battent leur plein. Sur le versant du Reilerbouch, le tracé serpente en dessous de la route actuelle en direction de la vallée. Ensuite, la transversale change de côté de la vallée pour continuer à descendre le long de l'Olegrëndchen. Là, toute une partie de la forêt a été rasée et remplacée par un mur de soutènement massif.

Au bout du parcours, le pont sur la Woltz et la voie ferrée est déjà bien avancé. Un gros morceau reste toutefois à venir. Un rond-point doit également être construit à l'endroit où la transversale rejoindra l'embranchement entre la N18 et le CR335 à l'entrée de Clervaux. Lors de son allocution, François Bausch a estimé que l'ensemble de la transversale serait achevé d'ici le milieu de l'année prochaine. Le chef de division Marc Ries des Ponts et Chaussées a toutefois corrigé cette prévision pour la fin 2023.

Le pont devrait également être mis en service dans le cadre d'un autre projet. La piste cyclable entre Clervaux et Ulflingen doit également passer par ce pont pour franchir les voies ferrées. Jusqu'à ce qu'il soit ouvert à la circulation, la piste cyclable ne peut être empruntée sur ce tronçon que de manière provisoire.

