Dans la capitale

Une ronde avec «A vos côtés» dans la ville haute

David THINNES Depuis deux mois et demi, les collaborateurs du service de médiation et de prévention patrouillent dans la ville haute. Reportage.

Giuliano Nardella fait un signe de tête à un mendiant sur la place d'Armes. Depuis le 1er septembre, les collaborateurs de «A vos côtés», le service de prévention et de médiation, ne se contentent plus de sillonner Bonnevoie et le quartier de la gare, mais aussi la ville haute.

«Nous retrouvons dans ce quartier de très nombreux consommateurs de drogue que nous connaissions déjà à la gare et à Bonnevoie», explique le responsable Giuliano Nardella, qui occupait auparavant la même fonction à Bonnevoie. Mais il rencontre aussi de nouveaux visages : «Différentes personnes ont leur point fixe à Beggen et viennent ensuite dans la ville haute, par exemple lorsqu'il y a un marché hebdomadaire».

Du lundi au samedi, sept collaborateurs portant des vestes vertes font leurs tournées dans la ville haute entre 9 et 20 heures. L'ambiance est différente de celle des deux autres quartiers : dans la ville haute, il y a surtout des visiteurs. Les gens qui y vivent aussi sont moins nombreux. A cela s'ajoutent bien sûr de nombreux magasins. «Même si nous nous déplaçons depuis peu dans la ville haute et que nous n'avons pas encore distribué de flyers avec nos coordonnées, de nombreux commerçants nous appellent déjà», explique Giuliano Nardella.

Beaucoup de mendiants dans la ville haute

La ville de Luxembourg, qui gère le service en collaboration avec Inter-Actions gère, a voulu tenir compte des nouvelles circonstances. «En raison des tournées dans le quartier de la gare et de Bonnevoie, les activités des consommateurs de drogues se sont déplacées vers la ville haute. Le tram y contribue également», explique Christof Mann, chargé de direction à la Ville de Luxembourg pour les services sociaux. «L'équipe doit s'intégrer naturellement dans l'environnement», ajoute Maurice Bauer, échevin CSV et responsable des affaires sociales.

Lorsque Giuliano Nardella et Yuri Garcia, qui avaient déjà travaillé ensemble à Bonnevoie, voient un mendiant agenouillé à l'angle de l'avenue Monterey et de la rue Philippe II, ils savent directement de qui il s'agit. «L'homme m'a expliqué qu'il avait délibérément choisi cette position, car il est plus difficile pour les gens de ne pas le voir», explique Garcia.

D'une manière générale, le duo rencontre de nombreux mendiants au cours de ses tournées. Il y a beaucoup de groupes différents, comme les mendiants indigènes ou les groupes de Roms. Et là aussi, il y a des différences. «Certains dorment dans la rue, d'autres sont pris en charge le soir», explique Giuliano Nardella.

Tache de honte près du centre Louvigny

Les groupes de Roms essaient d'éviter le contact avec les collaborateurs de «A vos côtés». En général, Giuliano Nardella et ses collègues les laissent tranquilles. «Sauf s'ils dérangent les passants, auquel cas nous intervenons».

Néanmoins, dans certains cas, un échange s'établit. Lorsque certains représentants du groupe installent un barbecue à l'angle de l'avenue Monterey et de la rue Aldringen, où ils se rendent régulièrement, Giuliano Nardella et ses collègues les interpellent. «Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ça fait trop longtemps qu'on ne leur a rien dit».

«A vos côtés» dans la capitale En décembre 2020, une première équipe d'«A vos côtés» a commencé à travailler dans le quartier de la gare de la capitale, dans le cadre d'une coopération entre Inter-Actions, une institution active dans le domaine social depuis 1979, et la ville de Luxembourg. En mai 2021, le service de prévention et de médiation a été étendu à Bonnevoie. Depuis le 1er septembre de cette année, les hommes et les femmes en vestes vertes se déplacent également dans la ville haute. Les semaines précédentes, ils circulaient déjà dans les rues autour de la Grand-Rue et de la place Hamilius.

C'est également le cas dans le secteur du centre Louvigny, une voie couverte entre la rue Philippe II et l'avenue Monterey. Dans la partie arrière, les murs sont recouverts de graffitis et une porte présente des traces évidentes d'incendie. «Ici, on consomme surtout de la drogue», raconte Giuliano Nardella, qui montre aussi l'extérieur : «Là, dans le coin, il y a les toilettes». L'endroit est utilisé par les sans-abri pour passer la nuit.



Une fois la ronde terminée, ils retournent dans leurs bureaux de la galerie Brasseur, aux numéros 36 à 38 de la Grand-Rue. Depuis le 1er octobre, «A vos côtés» y loue un local. Auparavant, l'endroit abritait une boutique où l'on pouvait se faire blanchir les dents. Devant l'entrée, Giuliano Nardella salue un autre homme qu'il connaît bien. Les vestes vertes sont arrivées dans la ville haute.

