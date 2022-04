Plus de 160 ans après son invention, le moteur du pionnier de l'automobile Etienne Lenoir a retrouvé une nouvelle jeunesse à Belval.

Une invention datant de 1860

Une réplique du moteur de Lenoir présentée à Belval

(m. m. avec Raymond SCHMIT) - A sa naissance, il était luxembourgeois, aujourd'hui il serait belge. Troisième d'une famille de huit enfants, Jean-Joseph Etienne Lenoir voit le jour le 12 janvier 1822 à Mussy-la-Ville, dans une famille d'agriculteurs. Cette localité, située à proximité de Virton, faisait alors encore partie du territoire du Grand-Duché.

Même si d'autres noms sont parfois avancés, Etienne Lenoir est considéré comme l'inventeur du moteur à combustion interne, souvent décrié aujourd'hui. Sa machine vient d'être reconstruite. Le résultat de longues années de travail a été présenté au Lycée Bel-Val en présence de nombreux invités, dont le ministre de l'Education Claude Meisch (DP).

De serveur à bricoleur

La vie d'Etienne Lenoir, comme celle de la plupart de ses contemporains, aurait sans doute été discrète si le jeune homme n'avait pas eu de plus grandes ambitions. À 16 ans, il est attiré par Paris. Le voyage vers la capitale française, qu'il a effectué à pied, a été financé par des petits boulots. Arrivé sur les bords de la Seine, il accepte en 1838 un emploi de serveur dans un restaurant. Mais le jeune homme aspire à de plus grandes choses que de servir des boissons. Pendant son temps libre, le jeune homme, plutôt bricoleur, travaille sur ses inventions. Entre 1855 et 1857, il dépose ainsi plusieurs brevets pour différentes découvertes.

Etienne Lenoir s'est notamment intéressé à la machine à vapeur, qui était alors la force motrice de l'industrie. Convaincu qu'il n'était pas possible de développer la machine à vapeur, l'inventeur s'est alors demandé comment il pouvait la remplacer. Son idée était de ne pas laisser le développement de la force dans une grande chaudière, mais de la transférer dans le moteur. En 1856, il dépose un premier brevet à ce sujet.

Première machine de série en 1860

En 1859, Lenoir fonde la Société des Moteurs Lenoir-Gautier et Cie. En mai 1860, il présente sa première machine de série. Le moteur a une puissance de quatre chevaux et est vendu à 380 exemplaires au cours des mois suivants. Il y a des acheteurs non seulement en France, mais aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

L'inventeur doit cependant constater que sa machine a aussi des inconvénients. Elle consomme beaucoup de gaz et la chaleur dégagée est élevée. Etienne Lenoir a continué à développer son invention et a inventé une version au gaz liquide, qui a été installée pour la première fois dans un véhicule, l'hypomobile, en 1883. Il a parcouru ainsi 18 kilomètres, mais cela lui a pris trois heures. En 1884, l'inventeur s'est également penché sur le moteur à quatre temps.

Son esprit d'invention récompensé

Le génie inventif d'Etienne Lenoir a été reconnu dans son pays d'adoption, la France. En 1881, il a reçu la Légion d'honneur. Il n'a pas reçu cette distinction suprême pour le moteur à combustion interne, mais pour son invention de la transmission télégraphique de documents.

L'inventeur d'origine luxembourgeoise est décédé le 4 août 1900 à Paris. Il a trouvé sa dernière demeure au cimetière du Père Lachaise.

Une Fondation du même nom

L'impulsion pour reproduire le moteur à combustion interne d'Etienne Lenoir est venue de la Fondation Lenoir. Ses origines remontent à 1978. A l'époque, sept membres fondateurs et représentants de l'Automobile Club se sont réunis autour d'un hobby commun : les véhicules historiques. L'objectif était de préserver la culture technique. Un premier projet de l'association consistait à faire revivre la première automobile à avoir circulé sur les routes du Luxembourg.

La réplique du vélo de Benz a été présentée le 3 juillet 1986, 100 ans jour pour jour après que Carl Benz eut effectué le premier trajet avec son invention à Mannheim. La Fondation Etienne-Lenoir proprement dite a été portée sur les fonts baptismaux le 24 novembre 1987 à l'initiative de Germain Steichen. Trente-sept membres fondateurs étaient présents.

Les pièces fabriquées au Luxembourg

L'idée de reconstruire le moteur d'Etienne Lenoir est née en 2017, sur la base de plans techniques présentés par l'Institut Etienne Lenoir d'Arlon le 8 septembre 1985, à l'occasion du 125e anniversaire de l'invention du moteur Lenoir. Presque toutes les pièces nécessaires à la renaissance ont été fabriquées au Luxembourg.

Des dizaines de collaborateurs bénévoles ont participé au projet, parmi lesquels des particuliers, des artisans et des entreprises. Certaines pièces proviennent des ateliers du Lycée Bel-Val et sont le fruit de la collaboration entre les professeurs et les élèves. Mais pour d'autres pièces du moteur, comme le vilebrequin, il a fallu faire appel à des compétences étrangères. Les instigateurs du projet ont trouvé de l'aide à Francfort, à Verviers en Belgique et en France.

