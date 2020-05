Une réouverture sous le soleil

Mercredi, les cafés et restaurants du pays ont pu rouvrir leurs terrasses pour le bonheur des clients, comme des exploitants. Retour sur cette journée en vidéo.

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Mercredi, les cafés et restaurants du pays ont pu rouvrir leurs terrasses pour le bonheur des clients, comme des exploitants. Retour sur cette journée en vidéo.

(ASdN avec Pierre Scholtes) - Grand soleil, boissons fraîches et sourires aux lèvres... Toutes les conditions étaient réunies mercredi pour la réouverture des terrasses du Grand-Duché. Et dans cette ambiance estivale, la crise sanitaire semble n'être qu'un lointain cauchemar. Mais en y regardant de plus près, le virus reste dans les têtes. Ou plutôt sur les tables où trônent masques, désinfectants et fiches d'information rappelant les règles d'hygiène en vigueur.

Si le covid-19 n'a pas disparu, c'est toutefois le soulagement qui domine. Après huit semaines de fermeture, Salvatore Barberio, propriétaire du Grand Café sur la place d'Armes dans la capitale, se réjouit de cette reprise, mais surtout «d'avoir désormais une certitude sur la suite des événements». Car le doute quant à la date de réouverture était encore au menu quelques jours auparavant.

Une incertitude levée lundi par le Premier ministre, ne laissant qu'un délai très court entre l'annonce de Xavier Bettel (DP) et le retour effectif des clients. Mais pour Martine Wagner, gérante du café Vis-à-Vis à quelques rues de là, «il n'aurait pas pu y avoir de meilleur jour pour rouvrir», faisant référence à la météo plus que clémente.

Si le soleil était au rendez-vous, les clients aussi. Sur la place d'Armes à Luxembourg-ville, Alexandre Lenne assure se sentir en sécurité grâce au dispositif sanitaire mis en place. Et ce dernier de se réjouir, une bière à la main, de ce «morceau de liberté et de normalité retrouvées».

