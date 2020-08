Pas d'amphithéâtre bondés, peu d'étudiants sur le campus, des cours en petits groupes et un enseignement distanciel. Pas de doute le retour sur les banc de l'Uni, le 14 septembre, sera à nulle autre pareille.

Une rentrée universitaire en mode «hybride»

Pas d'amphithéâtre bondés, peu d'étudiants sur le campus, des cours en petits groupes et un enseignement distanciel. Pas de doute le retour sur les banc de l'Uni, le 14 septembre, sera à nulle autre pareille.

(DH) - Le 14 septembre sonnera aussi la rentrée pour près de 6.500 étudiants de l'Université du Luxembourg, quelque soit la filière choisie. Et le mode d'enseignement sera partagé par tous, tout du moins pour le semestre d’hiver, avec deux mots d'ordre «hybride» et «protection sanitaire pour tous», comme l'a rappelé la chargée de communication de l'Uni. C'est pourquoi, à l'image des tests généralisés dans le fondamental et le secondaire, «étudiants, enseignants et personnels administratifs ont été invités à se faire tester avec les même modalités que le Large Scale Testing».

Pour ce qui est de l'enseignement «hybride», l'Uni n'en est pas à sa première expérience puisque la méthode est issue des restrictions imposées lors du confinement du mois de mars. C'est en effet au printemps dernier que le télé-enseignement généralisé a vu le jour avec au final des examens de fin d'année passés à distance.

La méthode qui a fait ses preuves sera réintroduite pour «les classes à fort contingent», et sera mixée à des cours en présentiel pour des groupes de taille réduites. Pour ce faire, les étudiants seront répartis en catégories, en fonction de l'activité de leur section, du type de salles de classe allouées – ainsi que leurs capacité maximale - et selon les exigences sanitaires de l'Université et du ministère de la Santé.

En ce qui concerne ce dernier point, des masques réutilisables et du matériel de désinfection seront fournis à chaque étudiants et à tout le personnel. «En cas d'oubli, des masques chirurgicaux seront donnés.» Pour ce qui est des locaux, ils seront désinfectés après chaque cours.

De l'enseignement à distance mais une obligation de résidence Tous les étudiants inscrits à l'Uni doivent pouvoir être au Luxembourg et sur le campus pendant le semestre d'hiver 2020-2021. Si un étudiant ne peut être présent pendant tout le semestre d'hiver 2020-2021, l'Uni examinera son statut d'admission. Toutefois, les étudiants peuvent être dispensés de présence personnelle s'ils remplissent au moins l'un des quatre critères d'exemption qui ont trait au covid-19.

Pour en revenir au mode opératoire de l'enseignement, trois formules ont été retenues: des cours en présentiel ou des travaux pratiques ou des travaux dirigées; un enseignement à distance et une combinaison entre présentiel pour une partie de la classe et enseignement à distance pour l'autre. Si les groupes s'avèrent trop nombreux, une rotation sera organisée, les étudiants alternant cours en présentiel et à distance. A charge pour les enseignants d'organiser ces groupes.

Un «Welcome Day» sur plusieurs jours

Dans la pratique, deux supports techniques d'enseignement à distance ont retenu l'attention des décideurs: Kaltura (des conférences enregistrées) et WebEx (un enseignement à distance en direct). Pour les échanges de contenu, d'informations et de conseils, enseignants et étudiants pourront utiliser la plateforme Moodle. «Toutes ses dispositions ont été prises pour que les étudiants puissent poursuivre sereinement leurs études, même en cas de réintroduction de règles plus strictes décidées par le gouvernement», assure-t-on du côté de l'Uni.

«De même, un effort tout particulier sera porté sur les étudiants de première année qui n'ont jamais expérimenté ce type de rentrée.» Ces derniers seront «couvés» et auront droit «le plus souvent possible à des cours en classe». C'est aussi pour eux que le traditionnel «welcome day» a été maintenu au 11 septembre. Chaque année 3 à 4.000 étudiants s'y pressent, mais cette fois-ci, pandémie oblige, l'événement sera divisé en plusieurs jours «pour donner à chacun l'opportunité de découvrir le campus et les aider à s'intégrer dans leur nouvel environnement». Et pour l'occasion, le barbecue tant attendu ne sera pas virtuel.

