Crainte et contestée, la reprise des écoliers des classes du fondamental s'est finalement déroulée, comme prévu, lundi matin. Une organisation complexe, mais maîtrisée.

Luxembourg 14 3 min.

Une rentrée sous contrôle

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Crainte et contestée, la reprise des écoliers des classes du fondamental s'est finalement déroulée, comme prévu, lundi matin. Une organisation complexe, mais maîtrisée.

La cloche a sonné. Lundi matin, les quelque 50.000 enfants inscrits au fondamental ont repris le chemin de l'école. Un nouveau pas vers la normalité qui a toutefois demandé une réorganisation de A à Z. Car en période de pandémie, pas question d'accueillir les écoliers dans les conditions habituelles.

Organisation du transport scolaire, gestion de l'accueil, désinfection des écoles et structures d'accueil... Cette nouvelle rentrée s'est apparentée à un véritable casse-tête, tant pour les politiques et les communes que pour les professionnels du secteur.

6 Lundi matin, les enfants ont été accueillis suivant tout un protocole. Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lundi matin, les enfants ont été accueillis suivant tout un protocole. Pierre Matgé Lundi matin, les enfants ont été accueillis suivant tout un protocole. Guy Jallay Lundi matin, les enfants ont été accueillis suivant tout un protocole. Pierre Matgé Les enfants doivent suivrent les indications au sol pour rejoindre leur classe. Pierre Matgé Les enfants doivent suivrent les indications au sol pour rejoindre leur classe. Pierre Matgé Les classes sont elles-aussi réaménagées pour maintenir une distance de sécurité entre les écoliers. Pierre Matgé

Une réorganisation complexe qui a soulevé de nombreuses craintes et interrogations. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose à en croire celui qui représente la fédération luxembourgeoise des services d'Education et d'accueil pour enfants (Felsea). «Petit à petit, les parents vont mieux comprendre et les craintes vont s'apaiser», assure Arthur Carvas pour qui ces doutes seraient essentiellement liés au manque de communication. «Nous sommes des professionnels et nous avons été consultés depuis des semaines pour savoir ce qu'il était envisagé pour ce 25 mai».

Une rentrée en effet préparée depuis de longues semaines. «Dès mi-mars, nous avons eu la possibilité de poser des questions au ministère et nous avons été écoutés», assure Vera Agostini qui a accueilli lundi 102 élèves. La directrice des cycles maternel et primaire de l'école Over the rainbow affirme par ailleurs avoir été «gâtée» par l'Etat : «On a reçu des barrières en plexiglas, du gel hydroalcoolique, du scotch...».

Et si elle apparaît si sereine, c'est aussi parce que les équipes pédagogiques ont préparé les enfants, à distance et en amont. Des vidéos explicatives ont ainsi été envoyées aux parents. «Nous avons travaillé sur l'émotionnel. Nous avons montré les gestes.», explique-t-elle.

8 Les nouvelles consignes sont expliquées aux enfants. Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les nouvelles consignes sont expliquées aux enfants. Guy Jallay Les enfants ont obligation de se laver les mains plusieurs fois par jour. Guy Jallay Le lavage des mains se fait avec discipline. Guy Jallay Les classes ont été divisées en groupes qui ne peuvent se mélanger. Guy Jallay Les enfants d'un même groupe peuvent jouer ensemble, sous surveillance. Guy Jallay Les enfants d'un même groupe peuvent jouer ensemble, sous surveillance. Guy Jallay Dans les classes, les tables sont séparées pour respecter les distances de sécurité. Pierre Matgé Le port du masque n'est en revanche pas obligatoire pour les enfants de moins de six ans. Guy Jallay

Mais seule la moitié des quelque 50.000 écoliers ont retrouvé leur classe habituelle lundi matin. Conformément au système d'alternance proposé par le gouvernement, les autres élèves ont pu rejoindre l'une des structures d'accueil, également aménagées.

Pour adapter le nombre de places à cette nouvelle demande, «les foyers scolaires privés ont été invités à participer au système en alternance mis en place au niveau local», explique Myriam Bamberg, porte-parole du ministère de l'Education nationale. A ce jour, 44 participent.

En raison du manque de locaux, tous les enfants ne peuvent toutefois avoir une place. «Les familles monoparentales doivent avoir la priorité lors de la distribution des places disponibles.», rappelle la porte-parole. Quant aux parents d'un enfant de moins de 13 ans, il leur est encore possible de bénéficier du «congé pour raisons familiales».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.