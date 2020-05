Ce lundi 25 aura lieu une rentrée inédite pour les près de 5.000 écoliers de l'enseignement fondamental à Luxembourg-Ville. Les derniers préparatifs sont toujours en cours.

Une rentrée avec des lignes de démarcation

(MF avec Jeff Wiltzius) – Après la rentrée bien suivie des élèves de terminale le 4 mai et celle de tous les élèves du secondaire le 11 mai, la troisième et dernière étape de la rentrée des classes obligatoires est imminente. Le retour sur les bancs des écoles et des crèches des plus petits, tant décrié ces dernières semaines, a été maintenu et encadré par le ministère de l'Education nationale car le déroulement de l'infection est bien plus faible chez les petits que chez les adultes.

Le «Kiss and Go» et la ligne rouge pulvérisés sur le trottoir à l'entrée de la cour de l'école fondamentale de la rue du Commerce dans le quartier Gare indiquent aux parents jusqu'où ils peuvent accompagner leurs enfants. Derrière la ligne, se profilent cloisons, marquages et divisions de la cour pour les 310 élèves qui fréquentent cette école primaire, prête pour la reprise.

Dispensé de masques jusqu'à 6 ans A l'heure d'évoquer la reprise du fondamental et la réouverture des crèches, le 25 mai, le ministre de l'Education a limité l'obligation du port de la protection buccale dans le cadre scolaire. Et Claude Meisch d'annoncer aussi la réouverture de l'accueil en maison relais.

Mais c'était une tâche herculéenne, a souligné Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg qui est venue se rendre compte de la situation sur place mercredi. Il a fallu réadapter, aux mesures édictées par le ministère, 19 écoles et 54 bâtiments scolaires pour les plus de 5.000 élèves scolarisés à Luxembourg-Ville. «Grâce à la coopération des différents services municipaux et des autorités scolaires ces dernières semaines, nous sommes bien préparés», a glissé la bourgmestre à plusieurs reprises.

L'école dans le quartier de la gare compte sept entrées. Un coup de chance, comme l'explique le président du comité d'école, Raul Mayer : «Cela nous permet de séparer parfaitement tous les élèves dans cette école primaire. Toutes les entrées ont un code couleur en fonction du cycle scolaire. Via chaque entrée et escalier, les élèves entrent dans la partie du bâtiment qui leur est dédiée et qui est verrouillée». Pour s'en sortir, parents et enfants auront un vade-mecum.

Rouge, bleu, jaune. Les différents points sur le sol de la cour d'école aideront lundi les élèves à trouver la bonne classe et à faire attention à la distanciation sociale de rigueur. Photo: Pierre Matgé

L'organisation est millimétrée. Lundi les enfants pourront arriver dès 7h50 dans la cour. Des points de couleur sur le sol marquent la zone d'attente depuis laquelle ils partiront vers leurs salles de classe. La pause d'un quart d'heure à 10 heures se fera en alternance. Dès lundi le service de restauration sera bien assuré mais se présentera, les premières semaines, sous la forme d'un paquet individuel, la nourriture étant froide. L'indispensable lavage des mains se fera directement en salle de classe.

La délicate réouverture des crèches Elles aussi rouvriront leurs portes lundi 25 mai. Mais pour les structures d'accueil des tout-petits, il a fallu revoir l'organisation de A à Z. A commencer par la limitation à 5 enfants par pièce d'activité et dortoir

Ces nouvelles règles de sécurité seront appliquées dans toutes les écoles de la capitale ce lundi. A entendre Colette Mart, échevine en charge des affaires scolaires dans la capitale, la réorganisation scolaire n'a pas buté sur un problème de place à Luxembourg-Ville, au contraire, «dans de nombreuses classes, nous n'avons pas atteint le nombre maximum d'enfants spécifié par le ministère. De sorte qu'il n'a pas été nécessaire de diviser les salles de classe. Cela a également permis de réaliser des économies de personnel».

Une organisation plus compliquée à Esch-sur-Alzette Lundi, les élèves des huit écoles primaires d'Esch seront répartis dans 220 salles de classe. Dans les semaines à venir, des groupes seront également logés dans les gymnases de Lallange, de l'école des Nonnewisen et Ellergronn. L'Ecole de la nature, tout comme l'auberge de jeunesse d'Esch accueilleront aussi des enfants. Pour permettre de prendre en charge les 1.671 enfants inscrits dans les 13 maisons relais, la communauté a dû engager 96 accompagnants supplémentaires. Des appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux et sur le site internet esch.lu.





