Une recrudescence de tempêtes est-elle à craindre?

Laura BANNIER Contrairement aux inondations de l'été dernier, les tempêtes d'automne et d'hiver sont des événements météorologiques tout à fait normaux au Luxembourg.

Jaune, orange, et même rouge... Les alertes aux vents violents se succèdent ces derniers jours au Luxembourg. Après le passage de la tempête Eunice sur le nord de l'Europe vendredi dernier, c'est Franklin qui a fait repasser le pays à l'orange 48 heures après. Ce jeudi, le Grand-Duché a de nouveau basculé en alerte jaune entre 15h et 18h, alors que de fortes rafales de vent comprises entre 60 et 70 km/h étaient attendues par MeteoLux. La matinée de vendredi doit être plus calme, mais des rafales de 40 à 50km/h pourraient refaire leur apparition vendredi après-midi.

Si le dispositif d'alerte rouge est extrêmement rare au Luxembourg, il en devient davantage inquiétant. Vendredi dernier, le danger de la tempête Eunice a été surestimé, reconnaît le prévisionniste national. «La dernière alerte rouge pour une tempête datait de février 2020. C'est un dispositif qui est déclenché pour des dangers extrêmes, et la tempête Eunice a plutôt correspondu au niveau d'une alerte orange», explique Luca Mathias, météorologiste chez MeteoLux.

Contrairement à certains de ses voisins européens, le Luxembourg n'a constaté que des dégâts limités suite au passage d'Eunice, comme des toitures endommagées ou des arbres arrachés. Au total, 16 morts ont été recensés en Europe, dont deux en Belgique.

Ces récents coups de vent, bien que répétés, n'ont rien d'anormal au Luxembourg. «Dans les altitudes moyennes, les tempêtes sont récurrentes pendant la fin de l'automne et au cours de l'hiver pour notre région. Les intensités de vent que nous avons mesurées au Findel, soit un maximum de 91 km/h correspondent à des intensités tout à fait normales», rassure Luca Mathias.

Les températures augmentent

Ces dernières années, MeteoLux n'a enregistré aucune augmentation de l'intensité ou des fréquences des tempêtes. Ainsi, le prévisionniste ne craint aucune recrudescence d'événements tempétueux ces prochains mois ou ces prochaines années.

Mais cette absence de tendance concernant les tempêtes ne se vérifie pas sur l'ensemble des indicateurs météorologiques. «On remarque une tendance très claire à la hausse des températures, et on le voit surtout pour les canicules et le nombre de jours où les températures dépassent les 30 degrés», souligne le métérologiste. Ainsi, les coups de chaud sont plus susceptibles de déclencher une alerte rouge de la part du prévisionniste que les coups de vent.

Même tendance du côté des fortes précipitations. «Les précipitations qui tombent en très peu de temps sont plus récurrentes ces dernières années au Luxembourg.» En attestent notamment les inondations de l'été dernier. Un phénomène extrême qui avait été attribué au réchauffement climatique. Pour le moment, ce dernier n'a pas encore été mis en cause dans une possible recrudescence de tempêtes. «L'intensité du vent fait l'objet de beaucoup d'incertitudes et on ne peut pas estimer clairement que cette intensité va augmenter clairement dans le futur», explique le météorologue. Les précipitations liées aux tempêtes, elles, risquent cependant d'augmenter, selon le spécialiste.

Moins de neige

Si Meteolux n'a donc pas observé d'augmentation des événements tempétueux, le prévisionniste a bel et bien enregistré une diminution impressionnante des chutes de neige. Ainsi, si le pays était recouvert d'un beau manteau blanc 42 jours par an en moyenne entre 1961 et 1990, le nombre moyen de jours avec des chutes de neige est passé à 29 entre 1991 et 2020.

Et ce n'est pas l'hiver 2021/2022 qui viendra contredire la tendance. «Selon notre prébilan pour l'hiver, on a enregistré seulement huit jours avec un sol couvert de neige cette année, c'est très marquant», souligne Luca Mathias. Le Grand-Duché pourra-t-il alors connaître des hivers sans neige à l'avenir? «Dans des cas extrêmes, si ça continue comme ça et si on ne limite pas le réchauffement climatique, ce n'est pas exclu.»

Un changement climatique qui n'est pas sans incidence sur le travail des prévisionnistes. Une adaptation des critères d'alertes est notamment à prévoir, selon le météorologue. «Avec les événements récents qu'on a eus, nos seuils pour déclencher une alerte orange ou rouge doivent être ajustés», envisage Luca Mathias. Il estime également que les écoliers luxembourgeois devraient être davantage sensibilisés au réchauffement climatique, à mesure que certains événements météorologiques pourraient devenir plus extrêmes par le futur.

