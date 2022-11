La Conférence de l'ONU sur les changements climatiques se déroulera à Charm el-Cheikh (Egypte) du 7 au 18 novembre. Le Premier ministre ainsi que la ministre de l'Environnement seront, entre autres, sur place.

L'événement débute ce dimanche

Une quinzaine de Luxembourgeois à la COP27

Simon MARTIN La Conférence de l'ONU sur les changements climatiques se déroulera à Charm el-Cheikh (Egypte) du 7 au 18 novembre. Le Premier ministre ainsi que la ministre de l'Environnement seront, entre autres, sur place.

Ce dimanche débute pour deux semaines la COP27 à Charm el-Cheikh (Egypte). Les représentants d'un monde divisé et dans la tourmente doivent se réunir dans le cadre de plusieurs conférences ayant un thème commun: les changements climatiques. En effet, notre planète est aujourd'hui prise entre les catastrophes climatiques sans précédent (inondations, feux de forêt, sécheresse, etc.) et un réchauffement qui ne cessent d'inquiéter.



Comme l'indique l'AFP, plus de 100 chefs d'État et de gouvernement sont donc attendus lundi et mardi pour le «sommet des leaders» de cette 27e COP, selon les organisateurs égyptiens, dans un contexte de crises multiples: guerre en Ukraine, tensions inflationnistes, spectre de récession mondiale, crises énergétique, alimentaire et de la biodiversité... De quoi reléguer au second plan une crise climatique pourtant «existentielle, primordiale et omniprésente», selon les mots du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui présidera la COP27.

Un objectif encore très loin d'être atteint

En effet, les rapports tous plus alarmants les uns que les autres se succèdent depuis des années. L'objectif de l'accord de Paris de 2015, où 200 pays s'étaient solennellement engagés à contenir le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle, est encore très loin d'avoir été atteint.



Le Luxembourg faisant partie des pays signataires de la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques) et de ce même Accord de Paris, le pays sera également représenté tout au long de la COP27. Au total, c'est pas moins d'une quinzaine de personnes qui participeront à l'événement. «Le Premier ministre se rendra sur place pendant la première semaine. Il sera suivi d'une délégation d'une demi-douzaine de personnes», informe le ministère de l'Environnement.

Outre Xavier Bettel (DP), la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (déi Gréng) fera également le voyage, mais uniquement durant la deuxième semaine de l'événement. «Elle sera accompagnée d'une délégation de moins de 10 personnes composée essentiellement de négociateurs et d'experts en politique climatique du ministère de l'Environnement, ainsi que d'une personne du ministère des Affaires étrangères et européennes et d'une personne du ministère des Finances».

Quels thèmes défendus?

Au beau milieu des centaines d'États représentés, quelle position abordera le Luxembourg et quels seront les thèmes défendus? «Le Luxembourg et l'UE parleront d'une même voix lors des négociations à la COP27», assure le ministère de l'Environnement. Cela passera donc par la défense de la mise en œuvre du pacte de Glasgow, avec notamment des objectifs de réduction d'émissions revus à la hausse, mais aussi assurer le suivi des promesses et engagements existants avec la mise à disposition des 100 milliards de dollars annuels dans le cadre de la transition énergétique.

En Belgique, une polémique enfle depuis quelques jours autour de l'événement. En effet, le plat pays enverra quant à lui une délégation d'une centaine de personnes à Charm el-Cheikh. Évidemment, celle-ci s'y rendra en avion. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un tollé. Certains ont d'ailleurs qualifié ce voyage de message «désastreux» pour le climat. Du côté luxembourgeois, on avoue effectivement que l'avion est «malheureusement le seul moyen possible de se rendre sur place dans des délais acceptables». «Cependant, l'État luxembourgeois s'engage depuis 2022 à compenser tous ses déplacements à l'étranger afin de les rendre climatiquement neutres», rappelle le ministère de l'Environnement.

