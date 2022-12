L'annonce a été faite ce mardi soir après la découverte d'un mouton mort dans un pâturage situé sur le territoire communal.

Luxembourg 4 min.

Attaque dans un pâturage

Une présence probable du loup autour de Troisvierges

Simon MARTIN L'annonce a été faite ce mardi soir après la découverte d'un mouton mort dans un pâturage situé sur le territoire communal.

Le 16 novembre dernier à Sélange (Messancy), village frontalier du Grand-Duché, une nouvelle attaque de loup avait eu lieu sur une génisse dans une pâture, la dernière recensée dans la région avoisinant le Grand-Duché. Cette attaque était surprenante à plus d'un titre puisque d'une part, le spécimen n'avait jusqu'ici jamais été recensé, et d'autre part, il semble assez inhabituel qu'un loup s'attaque à un animal de plusieurs centaines de kilos, privilégiant les proies de plus petite envergure.



Le loup a tué à nouveau à deux pas du Luxembourg Si les faits datent de la mi-novembre, l'attaque vient officiellement d'être attribuée au loup, dont le retour se confirme peu à peu dans la région.

Toutefois, l'administration de la nature et des forêts a annoncé ce mardi soir qu'une nouvelle attaque, probablement due au loup, a eu lieu récemment et cette fois-ci, sur le territoire luxembourgeois. Un mouton mort a, en effet, été retrouvé dans un pâturage de la région de Troisvierges. «Il a très probablement été tué par un prédateur», précise l'administration.

Il n'est en effet pas possible de certifier à 100% qu'il s'agit de l'œuvre du canidé. «Sur la base de l'expertise des morsures, le loup n'a pas pu être exclu», peut-on lire dans le communiqué. Et pour cause, la carcasse avait été laissée deux jours sous la pluie, et donc une contamination génétique, par des renards, par exemple, a perturbé le travail d'analyse. «Le terrain a donc été fouillé avec un chien spécialement entraîné à détecter les odeurs de loup. Le chien a effectivement réagi à cette odeur.»

Un très faible doute

Autant dire que le doute reste relativement faible, mais sans preuve scientifique, l'incident a dû être classé en tant que «C3». En d'autres termes, la présence du loup n'a pu être ni confirmée ni exclue à 100%. «Même s'il est très probable qu'il s'agisse effectivement d'un loup», précise donc l'administration.

Un loup repéré près de la frontière luxembourgeoise Plusieurs indices de la présence d'un loup ont été relevés dans la région d'Etalle, dans le sud de la province de Luxembourg. L'animal pourrait passer par le Grand-Duché prochainement.

L'éleveur de moutons lésé sera indemnisé à 75%, comme le prévoit le plan d'action et de gestion du loup au Luxembourg dans de tels cas. Comme on le sait, la première preuve confirmée de la présence d'un loup a été apportée en 2017 dans la région de Holzem-Garnich, une autre en 2020 dans la région de Niederanven, et une troisième en janvier 2022 dans la région de Wincrange. En outre, il y a eu un indice confirmé en 2018 dans les environs de Fouhren.

La population est toujours invitée à signaler immédiatement à l'administration de la nature tous les indices possibles de présence de loups à des fins de monitoring par mail à l'adresse wolf@anf.etat.lu.

Le rôle des loups dans l'écosystème

Rappelons que le loup est strictement protégé dans toute l'Europe. Il joue un rôle important dans nos écosystèmes où, en tant que grand prédateur, il peut apporter sa contribution à la réduction des densités excessives d'ongulés (la majorité des herbivores, NDLR). Ces dernières années, le Luxembourg s'est déjà préparé à l'éventualité du retour du loup afin de définir d'emblée la manière de gérer cette espèce animale. C'est ce qui a été fait dans le plan d'action et de gestion pour la gestion des loups au Luxembourg, qui a été élaboré et présenté au public en collaboration avec tous les acteurs de l'agriculture, de la science, de la protection de la nature, des propriétaires de forêts privées et de la chasse.

Le Luxembourg est-il préparé au retour du loup? Le loup pourrait bientôt s'installer au Luxembourg. L'administration a des plans en ce sens. Mais sont-ils suffisants ? Les personnes concernées en doutent.

Aussi, pas de panique, les loups sont très craintifs. En règle générale, les loups évitent le contact direct avec l'homme. Les rencontres entre l'homme et le loup sont donc extrêmement rares, mais pas impossibles. En règle générale, les loups se retirent dès qu'ils remarquent un humain, mais ils peuvent tout à fait se montrer curieux et examiner l'homme de plus près avant de se retirer.

La brochure «Les loups au Luxembourg ?» explique, parmi de nombreuses autres informations sur le loup, les règles de comportement à adopter en cas de rencontre avec un loup: ne vous enfuyez pas, cela peut déclencher l'instinct de chasse, ne vous déplacez pas en direction du loup, gardez toujours un œil sur le loup en évitant le contact visuel, attirez l'attention du loup sur vous, appelez-le et agitez les bras.

Si le loup ne se retire pas immédiatement, il faut reculer lentement et établir une distance respectueuse. Si le loup continue à s'approcher, il faut continuer à l'appeler et à lui lancer des branches, des pierres ou d'autres objets similaires. N'essayez jamais d'attirer les loups avec de la nourriture (même pas pour prendre des photos).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.