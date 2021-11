Le Grand-Duché pointe à 18ème place du dernier Climate Change Performance Index. A l'international, les efforts luxembourgeois en matière de lutte contre le réchauffement sont salués.

La politique climatique passe entre les gouttes

Pas la peine de chercher le Grand-Duché sur les plus hautes marches du podium de l'indice Climate Change Performance Index (CCPI). D'ailleurs, aucun pays n’apparaît dans les trois premières places attribuées par ce classement. Ainsi en ont décidé le NewClimate Institute et les ONG Germanwatch et Climate Action qui établissement depuis 16 ans ce palmarès. Et la raison en est -tristement- simple : aucun Etat n'est suffisamment performant dans les catégories du CCPI pour justifier pareil rang. Et c'est ainsi que le Luxembourg se retrouve à la 18ème place, coincé entre la France et les Pays-Bas.

Ce que le Grand-Duché attend de la COP26 Si le Luxembourg a fixé sa feuille de route en matière de protection du climat, il entend aussi faire pression sur les partenaires rassemblés pour la 26e Conférence sur les changements climatiques qui vient de débuter, ce 1er novembre en Ecosse.

N'empêche, aux yeux de Carole Dieschbourg (Déi Gréng), il n'y a pas lieu de bouder son plaisir à l'heure de découvrir l'actualisation du classement. Le Luxembourg a gagné quatre places, se félicite ainsi la ministre de l'Environnement. Une représentante du gouvernement qui, actuellement, négocie l'accord final de la COP26 à Glasgow.

Au total, l'indice a analysé quatre facteurs : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre (GES), recours aux énergies renouvelables et politique climatique. Et c'est dans ce dernier domaine, que d'une année à l'autre, le Grand-Duché a semble-t-il le mieux évolué au milieu des actions des 63 nations analysées en plus du bilan de l'Union européenne. Même si aux yeux de Greenpeace Luxembourg il reste beaucoup à faire, le ministère de l'Environnement préfère rappelle les initiatives vertes engagées ces dernières années.

Et les voisins? A regarder la dernière version du Climate Change Performance Index, les pays de la Grande-Région figurent en ordre dispersée : l'Allemagne figure à la 13e place, la France 17e, le Luxembourg 18e. Quant à la Belgique, en plein doute sur sa politique énergétique et environnementale, le CCCI la classé à la 49ème place.

Un programme dans lequel on retrouve cité l'adoption de la loi sur le climat en décembre 2020, la rédaction d'objectifs climatiques nationaux clairs, la fixation d'un niveau plus bas d'émissions de GES d'ici 2030 (de -40 à -55% par rapport à 2005) et la précision des objectifs GES par secteur d'activité : la ligne est maintenant tracée.

A se comparer, le Luxembourg pourra se trouver «bon élève» en comparaison aux quatre derniers de ce classement mondial. Quatuor de fin dans lequel figurent Canada, Iran, Arabie saoudite et Kazakhstan qui restent bien trop dépendants des combustibles fossiles polluants pour espérer de figurer plus avant.

Le GIEC lance une «alerte rouge» pour l'humanité Dans leur dernier rapport publié lundi, les experts climats de l'ONU estiment que le réchauffement de la planète devrait atteindre le seuil des +1,5°C autour de 2030, soit dix ans plus tôt que leurs dernières prévisions. Les catastrophes naturelles devraient se multiplier.

Cependant, il convient de regretter que pas plus que les trois pays les plus ''vertueux'' de la planète (dans l'ordre Danemark, Suède et Norvège), le Luxembourg n'obtient de résultats suffisants pour respecter les engagements de l'accord de Paris. Autrement dit, la globalité de ses actions ne suffit pas à permettre à maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5°C ou même de 2°C.

