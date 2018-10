Une jeune policière a parcouru 312 kilomètres en neuf jours, tirant une ligne bleue imaginaire tout le long de la frontière luxembourgeoise. Avec une seule idée en tête: collecter de l'argent pour des collègues accidentés en mission.

Une policière court 300 km pour aider ses collègues blessés en mission

(SH/trad. MF) – Pas à pas, la jeune femme de 32 ans s'est battue pour faire le tour au Luxembourg et est heureuse d'avoir atteint son objectif: Kristina Wagner, policière et sportive passionnée, a profité de ses vacances pour courir le long de la frontière du Grand-Duché et recueillir par la même occasion des dons pour soutenir ses collègues.

Même si elle n'est pas parvenue à respecter l'emploi du temps prévu et qu'elle a traversé des moments difficiles, elle n'a jamais perdu courage et a mené son projet à terme, grâce notamment au soutien de ses amis et de sa famille. Au final, son compteur affichait 312 kilomètres parcourus en neuf jours et huit étapes.



«Il y avait des spéciales vraiment ardues et ce n'était pas toujours facile», confesse Kristina. «Malgré des ampoules aux pieds, j'ai continué à tirer la ligne bleue autour du Luxembourg, kilomètre après kilomètre. Et j'ai toujours gardé à l'esprit pourquoi je le faisais».

Une fine ligne bleue



Elle a baptisé son projet: «Courir sur la fine ligne bleue». La fine ligne bleue sur fond noir représentant la solidarité au sein de la police.



Les dons collectés seront partiellement reversés aux victimes de l'accident du 14 avril 2017 à Lausdorn, qui avait coûté la vie à un policier et gravement blessé une policière. Une partie de la somme sera reversée au Fonds de secours du Syndicat national de la police grand-ducale Luxembourg.

Kristina Wagner a parcouru 312 km. Photo privée