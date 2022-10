Les enseignants ont désormais à disposition un outil pédagogique qui permet d'étudier un sujet via une œuvre cinématographique, ou encore de familiariser les élèves à l'analyse de l'image et des médias. La plateforme s'appelle films4schools.

Une plateforme de films à visée pédagogique

Un catalogue de films, que l'on peut trier selon la matière enseignée, le thème abordé ou la classe concernée - du cycle 1 au cycle supérieur ; un guide pour apprendre à analyser un film ; une rubrique qui permet de lister les différents projets pédagogiques auxquels les classes peuvent assister ou participer... Tout cela, on peut le retrouver sur la plateforme internet www.films4schools.lu.

Il s'agit d'un nouvel outil interactif à disposition des enseignants du Grand-Duché. Il est accessible via leur compte IAM (identity and access management). Pour l'heure, 24 films - des productions ou coproductions luxembourgeoises - composent le catalogue, appelé à s'étoffer au fil des mois, en moyenne cinq films par an sélectionnés par un comité de gouvernance.

Un film et un contenu pédagogique

Il y a des fictions, des films d'animation, des documentaires, qui abordent des thèmes aussi variés que l'histoire, l'environnement, le vivre-ensemble. Films4schools se définit comme un espace d'éducation à la culture cinématographique, mais aussi à la citoyenneté, à l'analyse de l'image, aux médias... Chaque œuvre du catalogue est accompagnée d'un dossier pédagogique qui permet à l'enseignant et à ses élèves de poursuivre les échanges et le travail en classe.

Films4schools est un outil pédagogique élaboré en partenariat par le Script (service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, porteur du projet), le CNA (centre national de l'audiovisuel), la Filmakademie (qui gère les contenus de la plateforme) et le ZpB (Zentrum fir politesch Bildung).

Officiellement présenté ce vendredi 21 octobre, films4schools a été qualifié par Claude Meisch (DP), ministre de l'Education nationale, comme étant «un nouvel outil pour l’apprentissage de trois des cinq compétences clés du XXIe siècle (les 5C): la créativité, la pensée critique, la communication». Pour Sam Tanson (déi Gréng), ministre de la Culture, il «permet de rendre accessible aux enseignants et aux élèves la production cinématographique du Luxembourg dans toute sa richesse et sa diversité. Grâce au matériel didactique accompagnant les œuvres, les enseignants seront en mesure de traiter avec leurs classes tous les aspects – société, histoire, esthétique cinématographique – des œuvres concernées.»

