Un tour en bateau solaire, une zone de baignade pour les chiens et les joies de la natation au lac d'Echternach : il y a du nouveau du côté des lacs luxembourgeois.

Début de la saison balnéaire au Luxembourg

Une plage pour chiens et une quatrième zone de baignade

(m. m. avec Volker BINGENHEIMER) - Il fait encore un peu trop froid pour une baignade rafraîchissante en plein air, mais elle est tout de même autorisée à partir de dimanche. Le 1er mai marque le début de la saison balnéaire au Luxembourg.

La semaine prochaine, seuls quelques irréductibles en combinaison néoprène se jetteront à l'eau, mais nul doute que la baignade en séduira plus d'un dès que les températures se montreront plus clémentes. Et il y a une nouveauté cette année : aux trois lacs où la baignade est actuellement autorisée - le lac du barrage de la Haute-Sûre, les étangs de dragage de Remerschen et le lac de Weiswampach - s'en ajoutera un quatrième : la commune d'Echternach compte en effet sur la création d'une zone de baignade dans le lac communal.

«Cela peut aller vite»

«Il ne manque plus grand-chose. Nous devons encore installer un ponton et des toilettes. Mais cela peut aller vite si nous obtenons les autorisations nécessaires», explique l'échevin d'Echternach Ben Scheuer. Comme la zone de baignade prévue se trouve dans une zone Natura 2000, l'administration de l'environnement doit examiner la demande de plus près, ajoute-t-il. Les conduites d'alimentation pour les toilettes sont déjà en place, le reste n'est qu'une formalité.

La qualité de l'eau du lac d'Echternach est également bonne. «Ces dernières années, il est toujours ressorti un niveau de qualité 'bon' ou 'excellent' selon les points de mesure», rapporte Luc Zwank, de l'Office de gestion des eaux. Lorsque les 3,2 hectares de la surface d'eau de 27 hectares seront désignés comme zone de baignade, l'office de gestion de l'eau inscrira officiellement le lac sur la liste et informera les visiteurs du lac par des panneaux que la baignade y est autorisée.

La zone de baignade s'étend dans la zone située devant l'auberge de jeunesse, et plus précisément entre les deux îles qui sont utilisées comme pelouse.

L'année dernière, la commune avait fait désensabler à grands frais la future zone de baignade par une entreprise spécialisée et pompé l'eau chargée de sédiments dans un bassin situé à deux kilomètres de là.

Bateau solaire et points de repère

Alors que les nageurs se font attendre sur le plus grand lac du Luxembourg, sur le lac du barrage de la Haute-Sûre, les premiers plongeurs s'y activent déjà. Le lac, d'une profondeur de 30 mètres, est très apprécié des plongeurs sportifs qui s'y préparent pour des vacances de plongée en été.

Ce dimanche, c'est également le coup d'envoi pour le bateau solaire «Princesse Alexandra». Lors d'une excursion de deux heures au départ d'Insenborn, les passagers peuvent découvrir la faune locale en silence et de manière écologique et apprendre des choses intéressantes sur l'histoire du lac artificiel.

En outre, le parc naturel de la Haute-Sûre a introduit un nouveau système de sécurité avec des points de secours fixes pour le début de la saison. «En cas d'urgence, comme des incendies de forêt ou des personnes blessées, les personnes qui appelaient auparavant avaient souvent du mal à décrire leur emplacement exact. Ce sera désormais plus facile», explique Conny Koob, porte-parole du parc naturel.

Des colonnes avec des points de repère fixes - sous la forme d'une combinaison de lettres et de chiffres - sont placées aux intersections des sentiers de randonnée. Grâce à ce code, les services de secours peuvent rapidement localiser les personnes en détresse. Toutes les colonnes ne sont pas encore installées, mais cela devrait être terminé dans les deux semaines à venir.

Du côté de Weiswampach, cette saison, tout se passe comme d'habitude. Entre le lac supérieur et le lac inférieur, la construction du complexe hôtelier et de loisirs progresse. Le lac inférieur est ouvert à la baignade et à la natation, mais la location de pédalos ne sera proposée qu'au début des vacances d'été.

Passerelles et rampes en bois : l'étang s'est refait une beauté. Photo: Chris Karaba

Une plage pour chiens à Remerschen

Il y a également du nouveau à Remerschen. Après que l'exploitant, l'association Erlief Baggerweiher, a équipé la zone de séjour et la rive de pontons, de rampes et d'escaliers en bois il y a un an, il y a maintenant un vrai plus pour les propriétaires de chiens : «Nous aménageons une plage pour chiens où les quadrupèdes pourront barboter à leur guise», se réjouit Tom Weber, échevin de la commune de Schengen.

La plage pour chiens «Ulla Beach» se trouve dans l'ancienne zone naturiste à l'entrée 3 (route du Vin à Remerschen). La commune a en outre fait l'acquisition de nouvelles portes de sécurité. En mai, un chemin de promenade sera également aménagé avec des planches en bois.

Il y a donc de nombreuses possibilités de s'amuser pour les amateurs d'eau de tous âges. Il ne reste plus qu'à attendre que le temps soit de la partie.

