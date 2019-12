Les deux plus grandes villes du pays seront bientôt reliées par une liaison cyclable express de 28 km qui longera l'A4. Une piste directe sera ouverte fin 2020 entre Esch et Belval avec la passerelle cycliste la plus longue d'Europe.

Luxembourg 3 min.

Une piste vélo «express» pour relier Belval à la capitale

Maurice FICK Les deux plus grandes villes du pays seront bientôt reliées par une liaison cyclable express de 28 km qui longera l'A4. Une piste directe sera ouverte fin 2020 entre Esch et Belval avec la passerelle cycliste la plus longue d'Europe.

C'est un grand coup de pédale pour la mobilité douce et un rayon de soleil en plein hiver pour les vélotaffeurs du Sud du pays qui rêvent de rejoindre en toute sécurité leur lieu de travail à Luxembourg-Ville. Pour réduire le split modal des automobilistes, favoriser le tourisme à vélo et faire du vélotaf une réalité, François Bausch a sorti de sa hotte des pistes vélos express en ce jour de Saint-Nicolas.

La passerelle du tronçon express reliant Esch-sur-Alzette à Belval sera construite à 7,50 mètres au-dessus du sol et fera 4,50 mètres de large. Photo: mmtp

Alors que les députés voteront le 11 décembre le projet de loi sur le raccordement des réseaux des pistes cyclables, le ministre de la Mobilité et des Travaux Publics a dévoilé ce 6 décembre le projet de piste express pour vélos qui reliera le centre-ville de Luxembourg à Belval. Un projet qui s'inscrit dans le contexte global de développement du réseau cyclable national. A terme, il sera deux fois plus long. Puisqu'il doit totaliser 1.102 km contre 632 km en 2015.

Photo: mmtp

Une liaison de «haute qualité entre agglomérations principales» est déjà «en cours de planification», a expliqué le ministre en parlant de la PC104 qui coulera sur une pente douce (maximum 6%) tout le long de l'autoroute d'Esch (A4). Sur les 27,8 km de ce trait d'union direct, les cyclistes pédaleront en toute sécurité sans qu'il y ait d'interférences avec le trafic routier. Gardant toutefois l'œil sur l'un ou l'autre tracteur qui circule entre deux champs.



Aux deux extrémités de la piste express, les usagers pourront se rendre directement à la gare centrale (liaison à la PC1), à la Cloche d'Or/Ban de Gasperich (liaison aux PC1 et PC103) ou à Helfenterbruck côté Luxembourg et à la gare ou Raemerich, côté Esch.

photo: mmtp

Autre cadeau de la Saint-Nicolas déballé par le ministre et qui plaira particulièrement aux étudiants toujours plus nombreux à Belval, le tronçon de la PC8. Long de 2 km, il permettra une liaison cyclable directe entre le centre d'Esch et le quartier en devenir de Belval.

Sa particularité: ses futurs usagers «flotteront» pour partie dans les airs puisqu'ils emprunteront «la passerelle cycliste la plus longue d'Europe», promet François Bausch. Un ouvrage de 1.200 m de long et de 4,50 mètres de large qui sera construit à 7,50 mètres au-dessus du sol. Les premiers vélos devraient le franchir «fin 2022». Son coût: 36 millions d'euros.

Le tracé du futur tronçon de la PC8 reliera Esch à Belval (premier plan) de ce côté-ci. Photo: Pierre Matgé

Le projet de loi déposé en octobre prévoit la création d'autres liaisons vélo express dans les années à venir dont celle qui reliera la capitale à Bettembourg le long de l'autoroute A3 et de sa future ligne ferroviaire en construction.



Dans son tweet promotionnel pour la loi qui sera soumise au vote mercredi après-midi, le député (DP) Max Hahn explique en pédalant les principaux écueils du réseau qui seront alors levés:



Ech hunn d'Hoffnung nach net opginn, dofir hält mäin Training fir den #TourdeFrance och am Wanter net op...

Mee och wann et fir mech 𝘷𝘭𝘢̈𝘪𝘤𝘩𝘵 net klappt, kréie mir mat méi lëtzebuergesche Vëlosweeër méi Leit op de Suedel 😉#neitvëlospistegesetz pic.twitter.com/LrXvbRNqql — Max Hahn (@MaxHahn_) December 5, 2019

La Lëtzebuerger Vëlos‐Initiativ (LVI) avait dévoilé au printemps deux nouvelles cartes trilingues (français, allemand, anglais) des réseaux cyclables national et régional, avec des informations fort utiles comme les dénivellations, les distances des différents itinéraires et les lieux pour louer des vélos.