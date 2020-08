Deux terrains d'entraînement et d'examen à disposition des motocyclistes existent actuellement au Grand-Duché, l'un à Ingeldorf (Diekirch), l'autre au Findel. La SNCA ambitionne la réalisation d'un troisième, qui serait situé à Esch-sur-Alzette. De quoi combler un vide géographique.

Une piste de plus pour les apprentis motards

Jean-François COLIN Deux terrains d'entraînement et d'examen à disposition des motocyclistes existent actuellement au Grand-Duché, l'un à Ingeldorf (Diekirch), l'autre au Findel. La SNCA ambitionne la réalisation d'un troisième, qui serait situé à Esch-sur-Alzette. De quoi combler un vide géographique.

Avec Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange, Pétange et Sanem, le sud du Grand-Duché compte cinq des six communes parmi les plus peuplées du pays. Or actuellement, les apprentis motocyclistes désireux de passer leur permis ne peuvent le faire qu'au Findel et à Ingeldorf, près de Diekirch. Cherchez l'erreur!

A ces deux infrastructures existantes, la Société nationale de circulation automobile (SNCA) entend adjoindre d'ici peu une troisième piste. Celle-ci serait située juste derrière la station de contrôle technique à Esch-sur-Alzette. Aux dires de François Bausch (Déi Gréng) dans une réponse parlementaire, ce site est celui qui «présente le meilleur potentiel».

L'interfile reste bannie pour les motards Contrairement à la Belgique et à la France, le Luxembourg n'autorise pas les motocyclistes à se faufiler entre les voitures dans les embouteillages. Selon François Bausch, ministre de la Mobilité, il n'y a pas lieu d'introduire cette pratique «pour des raisons de sécurité routière».

«Le projet est actuellement à l'étude, nous faisons des analyses au niveau des métrés pour voir si c'est réalisable», explique Manuel Ruggiu, directeur opérationnel de la SNCA. «S'il s’avère que le résultat n'est pas concluant, il faudra trouver une autre solution mais toujours dans le sud», ajoute le responsable.

A contrario, si le terrain de 70-75 mètres de longueur sur une trentaine de largeur est aménageable, «nous pourrons alors entamer la saison 2021 à Esch», assure-t-on.

Cette troisième piste sera censée gommer la discrimination dont sont victimes les apprentis motards du sud du pays, obligés de se déplacer au moins jusqu'au Findel pour passer la partie «manœuvre» de leur permis deux-roues. «Elle répondrait à une demande des moto-écoles basées dans le sud» en vue d'une répartition géographique plus équitable. Avec, à l'arrivée, des gains de temps considérables et plus de facilités logistiques pour ces sociétés.

Pour Manuel Ruggiu, «il convient de distinguer permis moto et immatriculations» Photo: Pierre Matgé

Par contre, il n'est nullement question de congestion sur les terrains d'Ingeldorf et du Findel. «Avec une moyenne établie à grosso modo un millier de permis moto délivrés par an (soit neuf examens par jour sur chacun des deux terrains), la fréquentation à elle seule ne justifie pas la création d'un troisième site», précise Manuel Ruggiu. Ce n'est donc pas une question de capacité, dans la mesure où les deux spots existants restent en mesure d'absorber le flux.

23.554 immatriculations au 1er janvier

Ce chiffre de 1.000 permis moto délivrés chaque année peut paraître énorme «dans un pays où on croise nettement moins de motards que dans des villes comme Paris ou Bruxelles». Mais, ajoute le directeur opérationnel de la SNCA, «il convient de distinguer permis moto et immatriculations», car nombreux sont celles et ceux à disposer du précieux sésame sans pour autant s'en servir ou de manière très sporadique.

Au 1er janvier 2020, le parc luxembourgeois totalisait 23.554 motos immatriculées, compris les 125 cc (mais hors trois-roues et cyclomoteurs). Soit un engin pour 26 résidents environ. Un chiffre qui est en hausse constante année après année; 2018 marquant le franchissement du seuil des 20.000 unités. Un total qui reste néanmoins près de dix fois inférieur à celui des voitures particulières.

