Avec près de 1.400 signatures déjà récoltées, la pétition a déjà rempli 30% de son objectif.

De 6 à 9 mois

Une pétition réclame l'allongement du congé parental

Simon Laurent MARTIN

Il y a quelques jours seulement, la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen (DP) et le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel (LSAP), présentaient deux nouveaux projets de loi à destination des familles. Ces deux projets visent un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle lors de la naissance d'un enfant.

Le premier concerne le congé de paternité, allongé à 10 jours en 2018. Il sera ainsi demandé à ce que ce dernier soit pris juste après la naissance, pour renforcer le lien avec l'enfant. Ce congé pourra par ailleurs être accordé aux travailleurs indépendants, dès que la loi entrera en vigueur. Le second concerne l'ouverture du congé aux coparents dans les couples de même sexe. La législation ne prévoit à l'heure actuelle que la filiation pour un couple homosexuel que dans le cas d'une adoption.



Un texte motivé

Toujours est-il que désormais, une pétition réclame l'allongement pur et simple du congé parental de 6 à 9 mois. Les créateurs de cette pétition publique, jugée recevable par la Chambre des députés ce lundi, souhaitent que les parents puissent avoir la possibilité de rester à la maison avec leur enfant pour le premier anniversaire de ce dernier. «Avec le congé parental actuel de 6 mois, l'enfant doit être placé dans une structure d'accueil dès l'âge de 9 mois. Cela peut s'avérer difficile si, par exemple, l'enfant est encore allaité, ce que l'OMS recommande jusqu'à l'âge de deux ans», motive le texte accompagnant la pétition.

Rappelons qu'en Suède, par exemple, la durée du congé parental est de 16 mois. «En Allemagne, on peut même demander jusqu'à 3 ans. Dans un contexte où de nombreux parents trouvent difficile de trouver un équilibre entre travail et famille avec un enfant en bas âge, la prolongation du congé parental ne serait pas seulement un grand soulagement pour eux, mais aussi un enrichissement pour les enfants.»

Avec près de 1.400 signatures déjà récoltées, la pétition a déjà rempli 30% de son objectif. En effet, il faut que celle-ci atteigne 4.500 signatures afin que celle-ci soit abordée dans le cadre d'un débat public à la Chambre.

