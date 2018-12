Les capsules de café sont très polluantes, tant par leur procédé de fabrication qu'après usage. Une pétition ouverte aux signatures ce vendredi demande leur interdiction au Luxembourg.

Une pétition pour supprimer les capsules à café

Anne FOURNEY

De nombreuses marques de café proposent des machines qui ne fonctionnent qu'avec les capsules de leur marque. Ainsi, rappelle cette pétition n°1151, ces capsules "représentent en Europe plus de 40.000 tonnes de déchets par an (aluminium, cobalt, chrome, étain, nickel, cuivre, zinc). Elles sont trop petites pour être recyclées et donc des tonnes d'aluminium (matériel avec lequel elles sont fabriquées) ne sont pas recyclées. L'aluminium est une matière première qui est très impactante en termes d'énergie et en consommation d'eau pour le produire. Ce nouveau mode de consommation soulève aussi beaucoup de questions de santé, quid de la contamination du café par l'emballage (aluminium, cobalt, chrome, étain, nickel, cuivre, zinc)".

La pétition est ouverte à signature jusqu'au 31 janvier inclus. 4.500 signatures sont requises pour que la pétition ait ses chances d'être débattue en séance publique.