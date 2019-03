Neuf pétitions ont été mises en ligne ce mardi matin sur le site la Chambre des députés. Outre le droit à la pudeur ou encore les vignettes automobiles, l'une d'entre elles revendique une baisse d'impôts pour les célibataires.

Une pétition pour plus d'équité fiscale

Sophie WIESSLER Neuf pétitions ont été mises en ligne ce mardi matin sur le site la Chambre des députés. Outre le droit à la pudeur ou encore les vignettes automobiles, l'une d'entre elles revendique une baisse d'impôts pour les célibataires.

Elles vont devoir récolter 4.500 signatures pour espérer être débattues à la Chambre des députés.

Neuf nouvelles pétitions ont été déposées ce mardi matin sur le site internet dédié. Trois d'entre elles vont certainement attirer l'attention.

«Nous sommes un des pays en Europe où les célibataires payent le plus d'impôts», plaide Sartori Giancarlo, qui a mis en ligne cette pétition. Pour lui, il faut «trouver un équilibre plus équitable entre une personne mariée et un célibataire».

Le pétitionnaire souhaite que les célibataires soient placés en classe 2, comme les personnes mariées. «N'oublions pas qu'un célibataire qui travaille seul et habite seul a autant de charges à payer qu'une personne mariée qui travaille à deux et qui bénéficie d’une meilleure classe d'impôts. Pourquoi ne pas donner la classe 2 à chaque personne mariée ou célibataire?»

C'est une idée qui revient régulièrement sur le site de la Chambre. La dernière en date avait été publiée par Alessandro Rizzo, en 2014, mais n'avait pas abouti à un débat, fautes de suffisamment de signatures.

La pétition n°1225 publiée ce mardi en ligne a pour objet «d'envisager l'introduction de frais de péage pour les voitures qui entrent dans la ville de Luxembourg pendant les heures et les jours ouvrables». En clair, encourager les personnes travaillant dans la ville de Luxembourg à laisser leur voiture en dehors de la ville pour prendre les transports publics.

«La ville devrait envisager de construire davantage de grands parkings, à proximité des autoroutes allemandes, françaises et belges, où les frontaliers pourront laisser leurs voitures et utiliser les transports en commun. Les transports en commun reliant ces parkings à la ville devraient être gratuits et financés par les redevances de péage perçues auprès de ceux qui décident de se rendre en ville», explique Kotarba Wawrzyniec, pétitionnaire.

Le but de cette pétition n°1185 est simple: interdire la nudité des adultes en présence d'enfant(s) mineur(s) dans les douches des piscines. «Les enfants ont le droit d'être préservés de voir les sexes des adultes inconnus notamment lorsque ceux-ci prennent curieusement beaucoup de temps pour se laver», argumente le pétitionnaire.

Six autres pétitions sont ouvertes à la signature jusqu'au 30 avril prochain. Elles concernent les modalités de paiement des salaires des agents de l’État, la circulation à Cessange, la protection de la faune et de la flore, les sanctions pour excès de vitesse et la qualité de l’alimentation.

