Une pétition en faveur d'un parc automobile plus vert

Une demande d'abattement fiscal pour l'achat de véhicules d'occasion à basse émission de CO2 ou hybrides non rechargeables a été introduite. L'ambition est de sensibiliser un maximum de personnes à la transition énergétique.

«La différence de prix entre les véhicules propres neufs et les moteurs essence ou diesel traditionnels est élevée. Tout le monde ne peut pas s'offrir ces voitures. Aussi, il serait bien d'encourager aussi fiscalement l'achat de véhicule d'occasion peu polluant.» Ainsi parle Jean-Christophe Wozninski, l'homme à la base de la pétition 1491 visant à élargir l'abattement fiscal pour l'acquisition d'un véhicule neuf à basse émission de CO2 aux voitures de seconde main.

Le pétitionnaire souhaiterait non seulement que l'abattement soit étendu à l'achat d'occasions mais aussi pour les voitures hybrides non rechargeables (neuves ou déjà en circulation).

La subvention de l'État prévue pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables immatriculés en 2019 sera encore d'application en 2020.

«Le marché neuf n'est pas accessible au plus grand nombre. Ce serait un bon moyen pour favoriser les gens à franchir le pas du tout thermique vers le tout électrique», insiste encore Jean-Christophe Wozninski.

Si à ce jour, le nombre de signataires ne dépasse pas la vingtaine, Jean-Christophe Wozninski souhaite avant tout attirer l'attention, susciter le débat. «La majorité des gens a envie de faire un geste en faveur de l'environnement mais l'aspect financier reste un frein même si cela va sans doute évoluer au cours des prochaines années.»

Le levier fiscal pourrait donc être le coup de pouce attendu par certains acheteurs. «Il peut s'agir de mesures transitoires comme le remboursement de la TVA. Le but restant tout de même de réduire les émissions de CO2 pour le pays», précise l'auteur de la pétition. Une finalité allant donc dans le sens des ambitions gouvernementales.



Chaque nouveau propriétaire d'une voiture, d'un vélo ou d'un deux-roues électrique ou hybride peut désormais prétendre à toucher la nouvelle prime d'incitation. Le fichier de demande vient d'être mis en ligne. Bonne nouvelle pour le porte-monnaie et l'environnement.

Pour rappel, une subvention de l'Etat prévue pour les véhicules (neufs) électriques et hybrides rechargeables a été introduite en 2019. Elle a même été prolongée pour 2020. Cette prime, qui peut aller jusqu'à 5.000 euros à l'achat de véhicules émettant moins de 50 gr de CO2 par kilomètre, doit notamment encourager les citoyens à choisir l'électromobilité dans l'objectif de réduire de «50-55%» les émissions polluantes d'ici 2030.



Pour rappel, si une pétition publique dépasse le seuil de 4.500 signatures, un débat public sera organisé sur le sujet par les parlementaires.

Plus de 6.000 demandes pour les vélos

Le régime d'aides financières pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 a été introduit début 2019. En ce qui concerne les vélos et cycles à pédalage assisté, plus de 6.400 demandes de subvention ont été introduites à ce jour. Elles se répartissent pour environ 50/50 entre vélos et pedelecs25 (vélos à pédalage assisté dont la puissance ne dépasse pas 0,25 kW).

Pour les voitures, les chiffres sont moins élevés puisque les premières demandes n'ont pu être introduites qu'à partir du 1er août 2019 en raison du délai de détention minimal imposé. 327 demandes de subvention ont été déposées pour des voitures électriques pures et 96 demandes pour des véhicules hybrides «plug-in».