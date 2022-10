Quatre personnes ont été blessées dans des accidents ce mardi.

Une personne heurtée par un train en gare de Bettembourg

(TJ) - Mardi, vers 11h15, une personne a été happée par un train en gare de Bettembourg et jetée à terre. L'histoire ne dit pas comment l'incident a pu se produire, mais ce que l'on sait, c'est que le médecin urgentiste du SAMU a été appelé sur les lieux et a prodigué les premiers soins, avant que le malheureux ne soit transporté à l'hôpital par des secouristes de Bettembourg. Les sapeurs-pompiers de Bettembourg et de Dudelange sont également intervenus.

Collision frontale

Peu avant 15 heures, deux voitures sont entrées en collision sur la N2 entre Bous et Remich. Lors du choc, deux occupants ont été blessés, si bien que la centrale des services de secours a décommandé deux ambulances de Dudelange ainsi que les pompiers de Remich.

Vers 15h15, un passager a été blessé dans un accident impliquant une seule voiture sur le boulevard Raiffeisen à Gasperich. Cette intervention a été effectuée par les pompiers professionnels de la capitale.



