Une personne handicapée enfermée dans un véhicule en plein soleil

La scène s'est déroulée la semaine dernière sur le parking du Cactus à Lallange: des clients du magasin ont été choqués de remarquer un homme en fauteuil roulant laissé seul dans un véhicule de la fondation Kräizbierg en plein soleil.

Christelle BRUCKER La scène s'est déroulée la semaine dernière sur le parking du Cactus à Lallange: des clients du magasin ont été choqués de remarquer un homme en fauteuil roulant laissé seul dans un véhicule de la fondation Kräizbierg en plein soleil.

Ce jour-là, il fait plus de 30°C, et les fenêtres de la voiture ne sont ouvertes que de 5 cm environ selon les témoins (un couple et trois femmes) qui craignent pour la santé du monsieur qui semble souffrir de la chaleur étouffante: aussitôt, l'un d'eux rentre dans le supermarché pour alerter les employés et demander une annonce au micro.

3 témoins

Des témoins restent à côté du monsieur dans le véhicule et lui parlent. Il ne sait pas très bien depuis combien de temps il est là, "peut-être 5 minutes" leur dit-il.

A l'intérieur du magasin, malgré l'annonce du numéro de plaque d'immatriculation et les demandes de se présenter immédiatement à l'accueil, rien n'y fait. Personne ne se présente.

Ce n'est qu'au bout de 5 à 7 minutes supplémentaires, selon les témoins sur place, qu'une soignante de la fondation Kräizbierg serait arrivée au véhicule avec ces mots, toujours selon eux: "Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'y crois pas! J'en avais seulement pour deux minutes et j'ai laissé les fenêtres ouvertes"

Visiblement agacée, elle ne semble pas saisir la gravité de la situation. Elle explique qu'elle a bien entendu les annonces dans le magasin mais qu'elle ne connaît pas la plaque du véhicule et ne s'est donc pas sentie concernée.

Jeannot Berg: "Ces allégations sont fausses"

Vraiment marqués par cette scène, les témoins ont appelé la fondation Kräizbierg pour dénoncer ces faits. Ils n'ont pas été rappelés par la suite et ont contacté le Luxemburger Wort pour médiatiser ce cas et prévenir d'autres situations de ce genre.

Nous avons contacté la direction de la fondation Kräizbierg: une réunion se tenait ce lundi matin et ce sujet figurait à l'ordre du jour. Après une enquête interne, la fondation dément formellement les propos rapportés par les témoins et annonce avoir déposé plainte contre la personne qui a posté la publication ci-dessous sur son profil Facebook.

"Ces allégations sont fausses", affirme Jeannot Berg, administrateur délégué de la fondation Kräizbierg. "La justice doit maintenant faire son travail", ajoute-t-il encore, se refusant au moindre commentaire.