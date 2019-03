Les travaux d'extension de la gare centrale de Luxembourg progressent rapidement. Outre les deux nouveaux quais et une passerelle piétonne, d'autres améliorations sont prévues.

Une passerelle tout en verre à la gare centrale

Cheryl CADAMURO

Le nouveaux quais n° 5 et n° 6, sont en cours de construction à la gare centrale. Le premier des quatre quais sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Les trois autres à partir de décembre 2021.



Ce week-end des 30 et 31 mars, le trafic ferroviaire en provenance du nord sera dévié sur le quai n°10. Ceci pour permettre la construction du quai n°5 et du passage souterrain pour piétons reliant le quai n°4 et le projet de quai n°5.



Le projet de passerelle. Grafique: mttp/CFL

L'actuelle passerelle temporaire reliant le quartier de la gare à celui de Bonnevoie sera reconstruite. C'est ce qui resort de la réponse du ministre François Bausch à une question parlementaire de François Benoy (Les Verts).



Construction en verre



La passerelle prévue, qui remplacera l'actuelle passerelle temporaire pour piétons, sera entièrement en verre et sera construite d'ici fin 2021. Cette nouvelle passerelle vitrée reliant le quartier de la gare à Bonnevoie sera accessible aux personnes à mobilité réduite, aux cyclistes et aux poussettes grâce à des ascenseurs.



Photo: Lex Kleren

La gare routière provisoire, côté Rocade de Bonnevoie sera mise en service à la fin de cette année. Afin de permettre aux voyageurs d'atteindre plus rapidement leur correspondance de bus, train ou tramway, un autre passage supérieur temporaire sera construit à la gare routière. Mais on ne sait pas encore à quoi il ressemblera.



Beaucoup de grands projets



Parallèlement à la construction des deux nouveaux quais, les travaux préparatoires pour la construction du nouveau centre de contrôle de la «Tête Nord» de la gare centrale doivent démarrer.



Par ailleurs, un nouveau bâtiment destiné aux passagers doit être érigé sur une partie du site où se trouvaient les anciens ateliers des CFL. Fin 2020, le CFL lancera un appel à projets en coopération avec la Ville de Luxembourg.



D'ici 2024, les travaux de la gare centrale et d'autres projets tels que le Pôle d'échange Howald ou la nouvelle ligne ferroviaire de Bettembourg devraient être achevés et le réseau ferroviaire considérablement allégé.

Cheryl Cadamuro - (trad. Maurice Fick)