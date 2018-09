Du samedi 15 au lundi 17 septembre, une portion de l'A31 sera en travaux, entre Thionville et Metz. Le tronçon en question sera fermé du samedi soir au lundi matin. Des itinéraires alternatifs sont prévus pour les automobilistes, afin d'éviter cette zone.

Luxembourg 2 min.

Une partie de l'A31 sera fermée ce week-end

Du samedi 15 au lundi 17 septembre, une portion de l'A31 sera en travaux, entre Thionville et Metz. Le tronçon en question sera fermé du samedi soir au lundi matin. Des itinéraires alternatifs sont prévus pour les automobilistes, afin d'éviter cette zone.

Les travaux auront lieu près du triangle de la Fensch, dans le secteur de Richemont, où l'A30 et l'A31 se rejoignent. Il s'agira de renforcer et étanchéifier deux ponts, qui font passer l'autoroute au dessus de l'Orne et de la Moselle.

Dans le sens Thionville-Metz, le tronçon sera donc fermé du samedi 15 septembre à 20h jusqu'au lundi 17 à 8h du matin, depuis l'échangeur de Guénange/Bertange jusqu'à celui de Mondelange.

La déviation principale, qui évite la portion d'autoroute fermée, ne rallonge le temps de trajet que de huit minutes. Crédit: DIR Est

Comment contourner le tronçon ?

La DIR Est, qui réalise les travaux, conseille aux automobilistes d'éviter le secteur dans la mesure du possible.

Un itinéraire de déviation est conseillé: sortir à l'échangeur de Guénange/Bertrange, puis emprunter la D1 vers Argancy et l'A4 vers Metz. Le temps de trajet, par rapport à l'itinéraire habituel, ne sera rallongé que de huit minutes. Des perturbations importantes sont évidemment attendues.

De nuit, il sera possible, après sortie à Guénange/Bertrange, d'emprunter la D60 vers le giratoire du Marabout, puis la RD953 et l'A30 vers Metz. Cette déviation ne rajoute que 5 minutes de temps de trajet.



Dans l'autre sens, de Metz à Thionville ou à Longwy, la voie de gauche sera fermée avant l'échangeur de Mondelange. La circulation ne se fera que sur une seule voie jusqu'à la sortie Uckange.



De Longwy à Metz, la voie rapide sera fermée avant la sortie Uckange. La circulation ne se fera que sur une voie, puis reviendra à 3 vois avant l'échangeur de Mondelange.



Sur le réseau secondaire, enfin, la D60 sera fermée dans les deux sens à hauteur du pont du Marabout, entre Guénange et Uckange. Il est donc conseillé, pour aller vers le sud de prendre l'A30 jusqu'à Longwy, de faire demi-tous à l'échangeur Seremange-Fameck, puis de prendre l'A30 vers Metz.

Dans l'autre sens, il faudra emprunter l'A30 jusqu'à Longwy puis la sortie numéro 3 vers Hayange, avant de prendre la D952 puis la D13 vers l'échangeur 42 de l'A31.



Les automobilistes circulant de Longwy à Metz seront déportés sur l'autre côté de la chaussée.

Des contrôles de vitesse sont à prévoir aux abords des chantiers.

Toutes les déviations sont à retrouver à cette adresse, sur le site web de la DIR Est.