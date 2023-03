Les trains ne circulent plus entre Ettelbruck et Kautenbach, et entre Kautenbach et Wiltz en raison d'un risque d'instabilité d'une paroi rocheuse située à hauteur de Burden.

Une paroi rocheuse instable interrompt la circulation sur la ligne du nord

La ligne 10 pâtit des conditions météorologiques défavorables de ces derniers jours. Les CFL indiquent que la météo est, en effet, responsable d'un risque d'instabilité d'une paroi rocheuse à hauteur de Burden, une commune d'Erpeldange-sur-Sûre. Située à un endroit difficilement accessible, cette paroi rocheuse n'a donné d'autre choix à la compagnie ferroviaire que d'interrompre totalement le trafic.

Ainsi, les trains ne circulent plus entre Ettelbruck et Kautenbach, ainsi qu'entre Kautenbach et Wiltz, «la sécurité de leurs clients et de leur personnel étant la première priorité des CFL», indique la société dans un communiqué. Pendant cette interruption du trafic, une entreprise a d'ores et déjà été missionnée afin d'évaluer la situation sur place.

Cette entreprise spécialisée, munie de l'outillage adapté, est notamment chargée d'établir un planning pour les travaux de stabilisation de la paroi rocheuse. «Ce dernier sera communiqué dans les meilleurs délais», assurent les CFL.

Des places de parking gratuites

Dans l'attente que ce risque d'effondrement soit écarté, les usagers de la ligne 10 devront composer avec un service de bus de substitution entre Ettelbruck et Kautenbach et entre Kautenbach et Wiltz. À noter que la commune d'Ettelbruck mettra par ailleurs à disposition des clients CFL 350 emplacements de stationnement gratuit au parking Däich dès ce jeudi 16 mars.

Les voyageurs concernés par cette perturbation du trafic ferroviaire sont invités à consulter le site de la compagnie afin d'obtenir des informations sur les horaires et les alternatives de circulation. Les CFL devraient dévoiler davantage de détails sur le calendrier des travaux liés à cet incident jeudi 16 mars à l'occasion d'une conférence de presse.

