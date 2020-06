Les 3.545 candidats terminent mercredi les écrits des examens de fin d'études secondaires. Des épreuves qui se sont déroulées comme à l'accoutumée. Ou presque, à l'image de cette année atypique. Et si les craintes liées aux risques sanitaires se sont dissipées, elles ont laissé place, chez certains élèves, à d'autres peurs, notamment concernant la suite de leurs études.

Luxembourg 3 3 min.

Une page se tourne pour les lycéens

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Les 3.545 candidats terminent mercredi les écrits des examens de fin d'études secondaires. Des épreuves qui se sont déroulées comme à l'accoutumée. Ou presque, à l'image de cette année atypique. Et si les craintes liées aux risques sanitaires se sont dissipées, elles ont laissé place, chez certains élèves, à d'autres peurs, notamment concernant la suite de leurs études.

Les dés sont désormais lancés. En rendant leur dernière copie mercredi, les futurs bacheliers espèrent mettre un point final à cette année un peu spéciale. En effet, si ces examens de fin d'études secondaires se sont déroulés à la date initialement prévue, cette session 2020 aura toutefois nécessité quelques ajustements, tant au niveau du contenu que des conditions. Des adaptations qui ont finalement rassuré élèves et professionnels du secteur.

Car s'il y avait bien quelques craintes de contagion à la reprise des cours, les examens se sont eux passés sans encombre, à en croire les directeurs des établissements contactés. «Les élèves se sont montrés très disciplinés», assure ainsi Michèle Remakel, directrice du lycée Robert Schuman dans la capitale qui précise que «tous» ont bien respecté les conditions d'hygiène. Un bon déroulement des examens «malgré une organisation plus difficile à gérer» qu'à l'ordinaire, souligne son directeur Claude Heiser.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Dans les couloirs, les élèves de Terminales sont restés concentrés jusqu'à la dernière ligne droite. Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Dans les couloirs, les élèves de Terminales sont restés concentrés jusqu'à la dernière ligne droite. Photo: Guy Jallay Avec un port du masque toujours de rigueur. Photo: Guy Jallay A l'extérieur, les lycéens respirent à nouveau... mais toujours derrière leur masque. Photo: Guy Jallay

Et outre les consignes sanitaires déjà importantes, des efforts supplémentaires ont dû être fournis pour la sécurité des élèves considérés comme vulnérables face au covid-19. Autrement dit, ceux ayant un problème de santé ou un proche à la santé fragile. Pour limiter encore davantage les risques, ces derniers ont donc été accueillis dans des locaux séparés. Au lycée Robert Schuman, les six candidats concernés se trouvaient ainsi dans la salle des fêtes de l'établissement «qui accueille habituellement 80 personnes», souligne la directrice.

Les examens des lycéens en mode covid-19 Maintenus malgré la crise sanitaire, 3.545 candidats passeront ce lundi 25 mai les examens de fin d'études secondaires. Des examens non sans adaptations, tant au niveau du contenu que des conditions.

Avec ces mesures sanitaires, le taux d'absentéisme de cette session d'examens serait finalement similaire aux autres années, selon Michèle Remakel, voire «nettement moins élevé» à en croire le directeur de l'Athénée Claude Heiser qui compte son premier candidat absent mardi. Au niveau national, si les chiffres officiels n'ont pas encore été communiqués pour les 3.545 candidats, la tendance semble similaire.

Quant aux résultats, ils sont attendus pour début juillet et 2020 pourrait être un bon cru, malgré un enseignement à distance pendant le confinement. Au ministère comme dans les établissements, tous apparaissent confiants. Et pour cause : les examens n'ont porté que sur «la matière traitée en classe avant le 16 mars», précise Myriam Bamberg, porte-parole du ministère de l'Education nationale. Autrement dit, les lycéens n'ont été interrogés que sur une partie du programme.

Si certains élèves ont apprécié ces ajustements, cette approche pragmatique soulève aussi des craintes. Certains lycéens s'inquiètent notamment pour leur entrée dans le supérieur, évoquant des lacunes, malgré la volonté marquée du ministre de l'Education de ne pas perdre une année scolaire. Quant au bout de papier tant attendu, ils croisent les doigts, espérant qu'il ne soit pas considéré comme un «diplôme bradé» pour reprendre les termes d'une lycéenne de la capitale.

Mais pour la porte-parole du ministère de l'Education, pas question de dévaloriser le diplôme. «Tous les efforts ont été faits pour que celui-ci garde toute sa valeur», assure-t-elle. A commencer par le maintien des épreuves. Les critères de réussite, comme d’ajournement, restent par ailleurs inchangés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.