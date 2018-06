Voilà dix ans que communes, associations et maisons de jeunes, organisent la «Nuit du sport» au Luxembourg. Pas moins de 24 communes ont proposé de multiples activités sportives, parfois inédites, samedi.

Luxembourg 35

Une nuit pour faire du sport à gogo

Voilà dix ans que communes, associations et maisons de jeunes, organisent la «Nuit du sport» au Luxembourg. Pas moins de 24 communes ont proposé de multiples activités sportives, parfois inédites, samedi.

La palette des activités sportives proposées pour cette «Nuit du sport» 2018 était encore plus fournie que d'ordinaire pour donner l'occasion au plus grand nombre de se dépenser samedi entre 15 heures et minuit.

Rappelons que l'initiative lancée par le Service national de la jeunesse (SNJ) et le ministère des Sports s'inscrit dans le cadre du plan d’action national «Gesond iessen, méi bewegen».

Pas moins de 24 communes ont participé cette année dont celles de Mondorf-les-Bains, Bettembourg, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Frisange, Grevenmacher, Luxembourg, Niederanven, Pétange, Sandweiler, Schifflange, Schattrange, Steinfort, etc.



10 In Düdelingen wurden zahlreiche Sport-Workshops angeboten, von Taekwondo, Badminton, Capoeira, Kletterwand, Fitness, Tennis, Box Climbing bis hin zu Schnuppertauchen im Tauchcontainer. Fotos: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. In Düdelingen wurden zahlreiche Sport-Workshops angeboten, von Taekwondo, Badminton, Capoeira, Kletterwand, Fitness, Tennis, Box Climbing bis hin zu Schnuppertauchen im Tauchcontainer. Fotos: Guy Jallay In Düdelingen wurden zahlreiche Sport-Workshops angeboten, von Taekwondo, Badminton, Capoeira, Kletterwand, Fitness, Tennis, Box Climbing bis hin zu Schnuppertauchen im Tauchcontainer. Fotos: Guy Jallay In Düdelingen wurden zahlreiche Sport-Workshops angeboten, von Taekwondo, Badminton, Capoeira, Kletterwand, Fitness, Tennis, Box Climbing bis hin zu Schnuppertauchen im Tauchcontainer. Fotos: Guy Jallay In Düdelingen wurden zahlreiche Sport-Workshops angeboten, von Taekwondo, Badminton, Capoeira, Kletterwand, Fitness, Tennis, Box Climbing bis hin zu Schnuppertauchen im Tauchcontainer. Fotos: Guy Jallay In Düdelingen wurden zahlreiche Sport-Workshops angeboten, von Taekwondo, Badminton, Capoeira, Kletterwand, Fitness, Tennis, Box Climbing bis hin zu Schnuppertauchen im Tauchcontainer. Fotos: Guy Jallay In Düdelingen wurden zahlreiche Sport-Workshops angeboten, von Taekwondo, Badminton, Capoeira, Kletterwand, Fitness, Tennis, Box Climbing bis hin zu Schnuppertauchen im Tauchcontainer. Fotos: Guy Jallay In Düdelingen wurden zahlreiche Sport-Workshops angeboten, von Taekwondo, Badminton, Capoeira, Kletterwand, Fitness, Tennis, Box Climbing bis hin zu Schnuppertauchen im Tauchcontainer. Fotos: Guy Jallay In Koerich hatten die Kinder einen Riesenspaß beim Bubble-Fußball. Fotos: Guy Jallay Nuit du sport in Koerich: Früh übt sich, was später mal ein Fußballstar werden möchte. Fotos: Guy Jallay Nuit du sport in Koerich: Auch die traditionellen Sportarten wie Tischtennis sind bei Kindern beliebt. Fotos: Guy Jallay

Outre les sports traditionnels, d'autres activités plus inhabituelles ont été présentées comme le sumo à Bettembourg, du «football-fléchettes» à Heiderscheid et du «powerpaddel» à Steinfort.

A Wintger, les participants avaient le choix entre du volley-ball, du tennis de table, du judo, du football, de la marche nordique et du tir à l'arc:



8 Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders Die Nacht des Sports in Wintger. Fotos: Alice Enders





La «Nuit du sport» à Schuttrange:

9 Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente Nuit du sport in Schüttringen. Fotos: Joaquim Valente

Mais aussi à Bissen:

8 Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger Viel Spaß hatten die Teilnehmer in Bissen beim Blindenparcours, Bubble-Fußball, der Powerwall und in der Gladiator Arena. Fotos: Christophe Olinger