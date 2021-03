Après plusieurs jours marqués par le signalement de plusieurs décès imputés au coronavirus, la situation semble se calmer au Luxembourg. Le niveau des hospitalisations reste stable, indique dimanche la direction de la Santé.

Une nouvelle victime du covid-19 à déplorer

Omniprésent au quotidien depuis un an, le coronavirus continue d'influer fortement sur la situation sanitaire du Grand-Duché. Une réalité que la campagne de vaccination ne parvient pas encore à juguler, puisque ce dimanche, le nombre de personnes vaccinées se situe à quelque 55.000 et que l'ambition officielle affichée par le Premier ministre vise le seuil des 73.000 personnes d'ici la fin du mois. Soit un peu plus de 10% de la population résidente. En attendant, la pandémie continue de faire de nouvelles victimes, comme l'indique le rapport de la direction de la Santé qui évoque, dimanche, un nouveau décès. Ce qui porte à 689 le total des victimes depuis mars 2020 et plus d'une trentaine au cours des sept derniers jours.

Ces dernières 24 heures, sur les 8.111 tests de dépistages effectués, 177 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 2,18%.

Au total, depuis le début de la pandémie, 57.877 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 118 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, soit deux de moins que la veille. Parmi eux, 25 patients se trouvent en soins intensifs.

Alors que la pandémie a tué au moins 2,54 millions de personnes dans le monde depuis fin décembre 2019, les autorités sanitaires irlandaises recommandent dimanche de suspendre par «précaution» l'utilisation du vaccin AstraZeneca, après le signalement en Norvège de quatre nouveaux cas graves de caillots sanguins chez des adultes vaccinés, sans qu'aucun lien ne soit encore prouvé. La Norvège, qui a signalé samedi également des hémorragies cutanées chez des jeunes vaccinés, a suspendu le vaccin la semaine dernière en raison de craintes liées à la formation de caillots, comme le Danemark, l'Islande et la Bulgarie. La Thaïlande comme la République du Congo ont pour leur part reporté leurs campagnes de vaccination.

Vendredi, le ministère de la Santé indiquait que «d'après les données disponibles à ce jour, on ne peut pas conclure que le vaccin AstraZeneca présente un plus grand risque de survenue d’effets indésirables que les deux autres vaccins qui sont également actuellement autorisés». Et reconnaissait que 4.141 doses du lot suspect avaient été injectées, sur les 4.800 reçues.

AstraZeneca affirme qu'il n'existe «aucune preuve de risque aggravé» de caillot sanguin entraîné par son vaccin. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi qu'il n'y avait «pas de raison de ne pas utiliser» ce vaccin. L'Agence européenne des médicaments (AEM) a toutefois estimé qu'un lien de causalité était «probable» dans au moins certains des «41 rapports d'anaphylaxie possible observés parmi environ cinq millions de vaccinations au Royaume-Uni».





