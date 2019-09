La construction du bâtiment «Gravity», d'une hauteur de 60 mètres, doit commencer en 2020 dans la troisième plus grande commune du pays.

Une nouvelle tour pour Differdange

La construction du bâtiment «Gravity», d'une hauteur de 60 mètres, doit commencer en 2020 dans la troisième plus grande commune du pays.

Par Luc Ewen, traduction Sophie Wiessler

Un nouveau complexe immobilier va voir le jour à Differdange, là où se trouvait autrefois la tour «Hadir», le bâtiment administratif de l'ancien groupe sidérurgique du même nom. Une de plus, située à côté de l'actuel immeuble en construction, jouxtant le centre commercial d'Opkorn, à l'entrée de la ville.

Cette nouvelle installation porte déjà un nom: le projet «Gravity». Rien à voir avec George Clooney et sa virée dans l'espace. Commandée par la ville elle-même, cette tour sera réalisée par BPI Real Estate, selon les plans établis par les architectes Petitdidierprioux.

80 appartements

L'immeuble principal disposera de 20 étages, soit une hauteur de 60 mètres. A ses côtés, une autre tour plus petite, de 16 étages et trois autres bâtiments. Elles seront toutes interconnectées au rez-de-chaussée et au premier étage.

Plusieurs types d'appartements seront proposés à l'achat et à la location. Photo: Ville de Differdange

Dans cette aile communicante, une galerie commerciale de deux étages d'une superficie totale de 3.500 mètres carrés est prévue. 80 appartements seront également construits dans les deux tours.

Pas de ghetto

Le complexe immobilier comprend également une pépinière, des bureaux, un parking souterrain de deux étages avec 225 places de stationnement et des espaces verts en terrasses publiques.

Selon le maire, Roberto Traversini (Déi Gréng), les travaux de construction commenceront au début de l'année prochaine. La durée estimée de la construction est de deux à deux ans et demi. «Nous ne voulons pas créer une île fermée», a expliqué le bourgmestre.

«Il faut empêcher la création d'un ghetto», a-t-il ajouté. C'est pourquoi l'attention sera de mise lors de l'attribution des logements à la mixité sociale. De plus, le complexe immobilier doit disposer de salles polyvalentes pour les résidents. Selon Roberto Traversini, il est plus logique de célébrer les fêtes de famille dans de telles salles, que «dans le prochain fast-food».

Complémentaire au centre-ville

Quant à la nouvelle galerie commerciale, elle est censée prendre en compte une «demande du monde des affaires», selon Georges Liesch, juré en urbanisme. L'offre commerciale sera complémentaire à celle du vieux centre-ville. Il y aurait avant tout des locaux commerciaux plus petits, qui conviendraient également pour le commerce de proximité.

Ce nouveau projet vise à compléter le centre-ville. Photo: Ville de Differdange

«Cependant, nous recevons régulièrement des demandes de commerçants qui recherchent des locaux un peu plus grands mais qui ne les trouvent pas à Differdange». Cette demande a donc été prise en compte pour cette nouvelle galerie commerciale, juste à côté du centre commercial Auchan Opkorn.

Subventions de l'Etat?

Les 80 appartements ont été achetés par la ville et doivent être commercialisés à des prix abordables. Cela représente un investissement de 40 millions d'euros pour la commune. Actuellement, il n'existe aucune convention entre la ville et l'État, mais la ville de Differdange s'attend à des subventions entre 11.856 et 17.784 millions d'euros.

Tout dépendra du pourcentage d'appartements loués. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. 38 appartements de deux pièces, 30 de trois pièces et douze de quatre pièces sont prévus dans les deux tours.

