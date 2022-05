Le ministre de l'Asile et de l'Immigration Jean Asselborn (LSAP) a levé le voile sur ce nouveau centre qui verra le jour dans l'ancien bâtiment de la Cour de justice de l’Union européenne.

Au Kirchberg

Une nouvelle structure d'accueil de 1.200 places pour les réfugiés

Simon Laurent MARTIN Le ministre de l'Asile et de l'Immigration Jean Asselborn (LSAP) a levé le voile sur ce nouveau centre qui verra le jour dans l'ancien bâtiment de la Cour de justice de l’Union européenne.

Bien que les arrivées de réfugiés ukrainiens se soient drastiquement réduites depuis plusieurs semaines, il reste toujours primordial pour le Grand-Duché d'offrir des structures d'accueil décentes pour les personnes fuyant la guerre. Le Luxembourg continue d'ailleurs de jouer son rôle dans la prise en charge des réfugiés avec la réquisition puis le réaménagement de plusieurs bâtiments en centre d'accueil.

C'est notamment le cas de cette toute nouvelle structure d'accueil qui a été présentée ce jeudi par le ministre de l'Immigration et de l'Asile Jean Asselborn (LSAP) lors d'une séance d'information publique. Ce nouveau centre d'hébergement de protection temporaire pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine verra le jour au sein du «Bâtiment T» situé au Kirchberg, dans la capitale.

Ancien bâtiment de la Cour de justice de l'Union européenne, le «Bâtiment T» aura une capacité d’accueil maximale de 1.200 places. Les bénéficiaires de protection temporaire (BPT) pourront y être hébergés après leur séjour dans une structure de primo-accueil. La structure ouvrira ses portes à partir de la mi-mai et accueillera une population mixte, à savoir des familles et des hommes ainsi que des femmes seules. «Les résidents de la structure bénéficieront d'un encadrement socio-éducatif assuré par des agents de Caritas et de la Croix-Rouge», assure le ministère dans un communiqué.

Une ouverture en plusieurs étapes

Le Bâtiment T étant divisé en trois blocs (A, B et C), l'ouverture de la structure d'hébergement se fera en plusieurs étapes. Dans une première phase, le premier étage du bloc A du Bâtiment T a été aménagé avec une capacité maximale de 151 lits. Chaque bloc sera aménagé en trois phases (par étage), chaque phase d'aménagement durant environ quatre à huit semaines.

Rappelons que l'Office national de l'accueil (ONA) gère actuellement un réseau de 19 structures d’hébergement pour les personnes ayant fui la guerre en Ukraine avec une capacité d'accueil de 2.369 lits. En date du 10 mai 2022, 1.520 personnes provenant d’Ukraine vivent dans les structures de l’ONA, dont 924 bénéficiaires de protection temporaire. Au total, 3.014 personnes ont obtenu le statut de la protection temporaire au Luxembourg.

1.000 nouvelles places d'ici la fin de l'année

On notera également qu'un hall dédié à la prise en charge des réfugiés devait voir le jour à Contern. Toutefois, cette proposition avait été rejetée par les pompiers luxembourgeois, entre autres pour des raisons de sécurité et un manque de sanitaires. La structure de 1.000 places ne pourra donc ouvrir que d'ici la fin de l'année.



Outre le réseau d’hébergement pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine, l’ONA accueille également les demandeurs de protection internationale (DPI) dans 55 structures d’hébergement pour demandeurs de protection internationale. Ces 55 structures d’hébergement pour DPI ont une capacité maximale de 3.628 lits et le taux net d'occupation est actuellement de 95,5%. Il était donc urgent de trouver des solutions à court terme.

Des remerciements du ministre

Dans le cadre de cette réunion publique, les riverains ont eu l'opportunité de poser leurs questions au ministre, aux responsables et au personnel encadrant sur place.

Le ministre Asselborn a quant à lui tenu à saluer la solidarité dont les résidents de Luxembourg ont fait preuve lors de cet échange de vues et il a saisi l’occasion pour remercier les autorités communales de la Ville de Luxembourg, l’Office national de l’accueil ainsi que tous les ministères et organismes concernés pour leur contribution aux efforts collectifs visant à garantir un accueil digne des personnes ayant fui la guerre en Ukraine.

