Au 1er mars, tous les transports en commun seront gratuits, y compris pour le service spécifique destiné aux personnes qui souffrent d'un handicap. Pour en bénéficier, il faudra remplir un formulaire en ligne. D'autre part, la réforme s'accompagne d’un regroupement des trajets.

Luxembourg 2 min.

Une nouvelle plateforme de réservation pour Adapto

Au 1er mars, tous les transports en commun seront gratuits, y compris pour le service spécifique destiné aux personnes qui souffrent d'un handicap. Pour en bénéficier, il faudra remplir un formulaire en ligne. D'autre part, la réforme s'accompagne d’un regroupement des trajets.

(DH) - Confirmée par la Chambre des députés, au mois de novembre dernier, la gratuité du transport pour les personnes à mobilité réduite entrera, elle aussi, en application dans un peu plus d'un mois. Cependant, de nouvelles modalités accompagnent la réforme du système Adapto. A commencer par la création d'une nouvelle, et unique, plateforme de réservation qui permettra un regroupement des trajets.

Mais pour utiliser cette nouvelle procédure, il faudra d'abord remplir un formulaire en vue de l'obtention d'une carte Adapto. Le formulaire est déjà disponible en ligne sur adapto.lu et sur guichet.lu car les anciennes cartes Adapto ou les cartes d'invalidité ne sont plus valables.

Le système Adapto gratuit mais au cas par cas La gratuité du transport pour les personnes à mobilité réduite a été confirmée ce jeudi matin à la Chambre. Des aménagements du service de bus à la demande sont aussi prévus afin d'éviter les abus.

A la suite de l'inscription, les premières réservations pourront être effectuées à partir du lundi 17 février pour des transports postérieurs au 2 mars. Elles s'effectuent auprès de la centrale de réservation «Mobilitéitszentral» par téléphone au 2465-2465 du lundi au vendredi de 7 à 19h sans interruption. En ce qui concerne les samedis, dimanches et jours fériés, les réservations sont possibles de 9h à 16h30 sans interruption.

Les réservations peuvent aussi se faire via les sites internet www.adapto.lu et www.guichet.lu, de même qu'avec l'application smartphone, disponible pour Android (Google play) et IOS (qui vous permet de créer votre compte, de suivre votre transport en temps réel et de connaître ainsi l'arrivée précise du transport).

La mobilité s'affirme comme priorité budgétaire L'étude détaillée du budget 2020 montre que le gouvernement prévoit de consacrer une enveloppe conséquente pour tenter d'améliorer la situation sur la route, mais aussi et surtout sur les rails. Avec l'idée de maintenir l'attractivité du pays.

Le transport Adapto est destiné aux citoyens avec un handicap irréversible ou une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique, à mobilité réduite, et aux personnes atteintes d'une maladie évolutive n'ayant pas d'autres possibilités de se déplacer. Précision utile, ces transports ne concernent que le territoire luxembourgeois.

A titre d'indication, en 2018, la Direction des transports publics avait été saisie de 2084 demandes, contre 1978 en 2017. Par ailleurs, la base de données de tous les bénéficiaires enregistrés indiquait 10.544 clients à la fin de 2018, cependant la moitié d'entre eux n'a pas utilisé les transports Adapto.



D'autre part, des exceptions quant aux transports occasionnels existent pour les personnes qui bénéficient du statut de salarié handicapé et qui sont occupés sur le marché ordinaire du travail ou en formation. Cela concerne 93 personnes qui peuvent ainsi être véhiculées quotidiennement. Quant au budget nécessaire afin de couvrir les frais d'exploitation, il se chiffrait à plus de 13 millions euros en 2018.