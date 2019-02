Le tram entre dans une nouvelle phase de travaux et à partir du dimanche 12 mai prochain. C'est au tour de l'avenue de la Gare de voir sa circulation aménagée pour permettre aux travaux d'avancer.

Luxembourg 2 min.

Une nouvelle phase de travaux débute pour le tram

Le tram entre dans une nouvelle phase de travaux et à partir du dimanche 12 mai prochain. C'est au tour de l'avenue de la Gare de voir sa circulation aménagée pour permettre aux travaux d'avancer.

Cette nouvelle phase des travaux du tram va débuter le 12 mai prochain et va entraîner une réorganisation de la circulation après une première phase qui a déjà perturbé le trafic.

Les travaux dans la partie inférieure de l'avenue de la Liberté suivent leur cours et comprennent le tronçon compris entre la place de Paris et la place de la Gare. Des travaux qui vont avoir des conséquences sur l'organisation du trafic sur l'avenue de la Gare.



Les bus circulant depuis la place de la Gare vers le centre-ville seront déviés par l'avenue de la Gare et la rue Jean Origer pour ensuite rejoindre leur itinéraire initial au niveau de la place de Paris. Par ailleurs, afin de créer pendant toute la durée des travaux une liaison cyclable sécurisée, un nouvel itinéraire sera mis en place avenue de la Gare pour relier la Gare et la Ville Haute.

Les mesures suivantes mises en œuvre



Mise en place d'une nouvelle voie de bus et déviation des bus en direction du centre-ville par l'avenue de la Gare et la rue Jean Origer.

Instauration d'une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle sécurisée entre la place de la Gare et la rue du Fort Bourbon. A cet effet, la bande de stationnement et les aires de livraison seront converties et les arbres enlevés (côté pair). Les travaux commencent à partir de mi-mars.

Pour compenser les aires de livraison enlevées, de nouvelles aires de livraison seront aménagées à proximité immédiate.

L'accès pour le trafic motorisé individuel depuis la place de la Gare jusqu'à la rue Jean Origer ne sera plus possible.

L'accès aux riverains et fournisseurs se fera à partir de l'intersection des rues Jean Origer et Bonnevoie en direction de la place de la Gare vers la rue du Fort Neipperg.

Les parkings souterrains, notamment les parkings « Fort Wedell », « Rocade », « Nobilis », « Gare » et « Martyrs », et à partir d’automne 2019 à nouveau le parking « Neipperg », permettent aux visiteurs de trouver facilement une possibilité de stationnement dans le quartier de la Gare.

