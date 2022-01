Afin de commémorer la Bataille des Ardennes, plus de 200 kilomètres de sentiers de randonnées à travers les Ardennes belges et luxembourgeoises ont été aménagés.

Une nouvelle manière de découvrir la Bataille des Ardennes

Il y a très exactement 77 ans, le 25 janvier 1945, la sanglante bataille des Ardennes prenait fin. Un conflit dont les principales batailles se sont déroulées en Belgique, en Allemagne mais également au Luxembourg. Crise sanitaire oblige, les festivités liées aux commémorations de la bataille des Ardennes ont été très limitées ces dernières années. Cela n'empêche pas certains organismes de proposer des alternatives afin de ne jamais oublier ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.

Ainsi, la Fondation LRE (LREF), réseau international mettant en lien les personnes et organisations engagées pour la préservation et la valorisation du patrimoine lié à la Seconde Guerre mondiale, a mis en place un projet innovant. Cette fondation a notamment pour objectif principal la promotion de la Route de la Libération de l'Europe. Cette dernière est un itinéraire culturel certifié par le Conseil de l'Europe reliant les personnes, les lieux de mémoire et les événements afin de commémorer la libération de l'Europe de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. «Avec des centaines de sites et d'histoires dans neuf pays européens, la route relie les principales régions traversées par les forces Alliées en 1943- 1945», précise le réseau international.

Afin de faire de cet itinéraire une part intégrante du paysage européen, LREF a donc choisi de développer son réseau de sentiers en créant de nouvelles possibilités de découverte de cette route : en randonnée, à pied ou à vélo. «Développés avec des associations de randonneurs, ces chemins formeront un lien tangible à travers l’Europe entre les principales régions traversées par les forces alliées, s’étendant sur presque 10 000 kilomètres. Les routes passeront par d’innombrables sites historiques et raconteront des récits liés à la dernière phase de la Seconde Guerre mondiale sous une multitude de perspectives», détaille l'organisation.

Des lieux «cultes»

Plusieurs sentiers passent forcément par les lieux «cultes» traversés par les alliés, de la Normandie jusqu'à Berlin en passant forcément par l'Ardenne belge mais également le Grand-Duché de Luxembourg. Le sentier consacré à la bataille des Ardennes, long de plus de 200 kilomètres, vous emmènera notamment au cimetière américain de Luxembourg, au cimetière allemand de Sandweiler, au musée Patton à Ettelbruck ou encore au musée national d'histoire militaire. Au-delà de la frontière, difficile de faire l'impasse sur Bastogne et son impressionnant tourisme de mémoire: le Mardasson, le Bastogne War Museum ou encore le bois Jacques.

Ce sentier de hiking vous permettra donc de ressentir, à une moindre échelle certes, les sensations des soldats alliés au moment du célèbre conflit. Pour la fondation, il s'agit d'un voyage «immersif» qui permet de rendre l'histoire pertinente et accessible à tous. «Un nouvel outil pour planifier ses voyages et un site internet offrent un moyen efficace pour prévoir son voyage le long de la Route de la Libération en visitant des musées des mémoriaux, des cimetières des lieux historiques tout en découvrant des récits personnels liés à la Libération».

Enfin, grâce à une offre numérique complète, voyager sur la Route de la Libération de l’Europe est une expérience immersive et digitale pour les voyageurs et ceux qui, de chez eux, veulent en savoir plus sur la libération de l’Europe.



Envie de vous lancer dans ce voyage initiatique ? Rendez-vous sur cette page.

