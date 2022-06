L'ancien presbytère était devenu trop petit. Désormais, une nouvelle maison relais est à la disposition des enfants de la commune de Bous.

Luxembourg 2 2 min.

Inauguration

Une nouvelle maison relais à Bous

Lucien WOLFF L'ancien presbytère était devenu trop petit. Désormais, une nouvelle maison relais est à la disposition des enfants de la commune de Bous.

Une nouvelle maison relais a été mise en service à Bous dès la rentrée scolaire 2021/22. L'imposante structure d'accueil a maintenant été inaugurée en grande pompe à côté du bâtiment scolaire central. Actuellement, 120 enfants âgés de trois à douze ans sont inscrits pour les longues journées de la semaine. Il y a de la place pour 167 enfants.

Bous et Waldbredimus prêtes à s'unir en 2023 Le référendum scellant la fusion des deux communes du canton de Remich devrait avoir lieu l'an prochain. L'Etat s'engageant à mettre 6,5 millions d'euros dans la corbeille des villages une fois mariés.

L'accueil des enfants à Bous remonte à 2003, lorsque la commune a ouvert une cantine scolaire pour un maximum de 60 enfants. En 2010, 90 enfants fréquentaient déjà régulièrement le restaurant scolaire et une garderie d'après-midi. Aujourd'hui, jusqu'à 300 repas peuvent être préparés chaque jour. L'organisme responsable est le Service d'éducation et d'accueil pour enfants Elisabeth.

En raison de l'augmentation constante du nombre d'habitants, actuellement environ 1.700 citoyens, et d'une forte demande de prise en charge en dehors des heures d'école, la maison relais exploitée dans l'ancien presbytère s'était révélée trop petite.

En 2018, le conseil communal a donc décidé d'agrandir l'infrastructure scolaire en construisant une nouvelle maison relais. Un devis de 6,9 millions d'euros a été approuvé à l'unanimité le 9 avril de la même année.

2 La salle à manger, la salle de groupe et la salle de repos sont des éléments importants dans une structure d'accueil. Photo: Lucien Wolff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La salle à manger, la salle de groupe et la salle de repos sont des éléments importants dans une structure d'accueil. Photo: Lucien Wolff La salle à manger, la salle de groupe et la salle de repos sont des éléments importants dans une structure d'accueil. Photo: Lucien Wolff

Pour la cérémonie de mise en service, Marco Bidaine, du bureau d'architectes Beng, a évoqué l'architecture verticale du projet. Comme le presbytère existant devait être conservé pour des raisons statiques et techniques, il a été intégré dans le nouveau bâtiment. Le presbytère abrite désormais des locaux administratifs pour l'administration ainsi que des vestiaires pour le personnel de cuisine.

La structure d'accueil, qui compte 20 employés, est ouverte du lundi au vendredi de 7 à 18 heures. Les enfants disposent de salles de séjour, de salles créatives, de salles de repos ainsi que d'une salle de recherche et de construction. La structure abrite en outre deux salles de classe pour l'éducation précoce. Les plus jeunes apprécient particulièrement le vaste espace extérieur avec une grande aire de jeux.

Le chauffage des salles de groupe, des bureaux et des installations sanitaires est assuré par un chauffage au sol. Deux pompes à chaleur permettent de produire de la chaleur, et il y a également une installation solaire thermique ainsi qu'une installation photovoltaïque. Les personnes à mobilité réduite disposent d'une rampe et d'un ascenseur.

Espace partagé et espace de rencontre

Actuellement, les coûts s'élèvent à 9 millions d'euros. Le bourgmestre Carlo Kütten estime que l'aide de l'État pour le projet de la maison relais et de l'éducation précoce s'élèvera à environ 2,5 millions d'euros.

La maison relais n'est pas le seul grand projet de la commune de Bous, qui fusionnera avec Waldbredimus le 1er septembre 2023. Ainsi, la rue de Luxembourg sera apaisée et deviendra un espace partagé. Il est également prévu de créer ultérieurement un espace public de rencontre sur la place devant l'école centrale de Bous.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.